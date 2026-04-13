14 APRTUESDAY2026 1:04:20 AM
Nari

भरी जवानी में  हो गई भूलने की बीमारी, तो आप कर रहे हो ये गलती

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Apr, 2026 07:19 PM
भरी जवानी में  हो गई भूलने की बीमारी, तो आप कर रहे हो ये गलती

नारी डेस्क:  फ़ोन घर में कहीं है, लेकिन किसी को याद नहीं कि वह कहां रखा था। चाबियां गायब हो जाती हैं। कोई जाना-पहचाना नाम अचानक पहुंच से दूर लगता है। कई लोगों के मन में सबसे पहला डर उम्र बढ़ने या याददाश्त कम होने का आता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि यह सोच अक्सर गलत होती है। आजकल की ज़िंदगी दिमाग पर लगातार दबाव डालती है


 कैसे स्ट्रेस आपकी मेमोरी को प्रभावित करता है?

जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो शरीर में “कॉर्टिसोल” नाम का हार्मोन बढ़ जाता है।  डेडलाइन, नोटिफ़िकेशन, जानकारी का ओवरलोड और नींद में खलल दिमाग को लगातार अलर्टनेस की हालत में ले जाते हैं। समय के साथ, यह दबाव दिमाग के ध्यान और याददाश्त को प्रोसेस करने के तरीके को बदल सकता है। इसका नतीजा भूलने की बीमारी जैसा दिख सकता है। इन मामलों में, असली वजह स्ट्रेस केमिस्ट्री होती है, उम्र बढ़ना नहीं।
 

ये आदतें इसे और करती हैं खराब 

नींद पूरी न लेना, हर समय मोबाइल/स्क्रीन में लगे रहना, एक साथ बहुत सारे काम करना (multitasking), जंक फूड और अनहेल्दी डाइटलगातार चिंता और ओवरथिंकिंग।  छोटी-छोटी चीजें भूलना अक्सर स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का असर होता है, न कि कोई बड़ी बीमारी। सही आदतें अपनाकर आप अपनी मेमोरी को फिर से मजबूत बना सकते हैं।


मेमोरी सुधारने के आसान लाइफस्टाइल बदलाव

नींद पूरी करें: 7–8 घंटे की अच्छी नींद दिमाग को “रीसेट” करती है, याददाश्त बेहतर होती है

 स्ट्रेस कम करें: रोज 10–15 मिनट मेडिटेशन करें, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। इससे  कॉर्टिसोल लेवल कम होता है।

 ब्रेन-फ्रेंडली डाइट लें: अखरोट, बादाम, हरी सब्जियां, फल और ओमेगा-3 फूड से  दिमाग को पोषण मिलता है

फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं: रोज 20–30 मिनट वॉक या योग करें । इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन एक्टिव रहता है

स्क्रीन टाइम कम करें: सोने से पहले मोबाइल बंद करें, एक समय में एक ही काम करें। इससे फोकस बेहतर होगा

दिमाग को एक्टिव रखें: पजल, रीडिंग, नई चीजें सीखने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it