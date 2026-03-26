डार्क होंठ होंगे सॉफ्ट और बेबी पिंक, 7 दिनों तक करें ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो

नारी डेस्क: सर्दी, धूप, डिहाइड्रेशन और गलत लिप केयर की वजह से होंठ अक्सर काले, फटे और रूखे हो जाते हैं। कई लोग महंगे लिप बाम या ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन सही देखभाल और घरेलू उपायों से भी आप अपने होंठों को मुलायम और नेचुरली पिंक बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ 7 दिनों तक सही तरीके से 3 आसान स्टेप्स फॉलो करें, तो फर्क साफ नजर आने लगेगा।

स्टेप 1: हल्के स्क्रब से डेड स्किन हटाएं

होंठों की खूबसूरती के लिए सबसे जरूरी है उनकी सफाई। अक्सर होंठों पर डेड स्किन जमा हो जाती है, जिससे वे काले और फटे हुए दिखते हैं। इसके लिए आपको हफ्ते में 2-3 बार हल्का स्क्रब करना चाहिए। आप घर पर ही शक्कर और शहद मिलाकर नैचुरल स्क्रब बना सकते हैं। इसे हल्के हाथों से होंठों पर 1-2 मिनट तक रगड़ें और फिर गुनगुने पानी से साफ कर लें। इससे डेड स्किन हटती है और होंठ सॉफ्ट बनते हैं। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से रगड़ना नुकसानदायक हो सकता है।

स्टेप 2: गहराई से मॉइश्चराइज करें

स्क्रब के बाद होंठों को मॉइश्चर देना बहुत जरूरी है, वरना वे और ज्यादा सूख सकते हैं। इसके लिए आप नारियल तेल, बादाम तेल या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले होंठों पर अच्छी तरह तेल या घी लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। यह होंठों को अंदर से पोषण देता है, जिससे वे धीरे-धीरे मुलायम और गुलाबी बनने लगते हैं। दिन में भी लिप बाम लगाते रहें ताकि नमी बनी रहे।

स्टेप 3: नेचुरल ट्रीटमेंट से पिंकनेस बढ़ाएं

अगर आप अपने होंठों को नेचुरली गुलाबी बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय बहुत मददगार हो सकते हैं। चुकंदर का रस, गुलाब की पंखुड़ियां या शहद और नींबू का मिश्रण होंठों पर लगाने से उनका रंग निखरता है। आप रोज रात को सोने से पहले चुकंदर का रस हल्के से लगाएं। इसमें मौजूद नेचुरल पिगमेंट होंठों को धीरे-धीरे पिंक बनाने में मदद करता है।

7 दिनों तक इन बातों का रखें खास ध्यान

इन 3 स्टेप्स के साथ-साथ कुछ आदतों को अपनाना भी जरूरी है। दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर और होंठ हाइड्रेट रहें। धूप में निकलते समय SPF वाला लिप बाम इस्तेमाल करें। होंठों को बार-बार जीभ से गीला करने की आदत से बचें, क्योंकि इससे वे और ज्यादा सूख जाते हैं। डार्क, फटे और रूखे होंठों को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बस सही देखभाल और थोड़ी नियमितता की जरूरत होती है। अगर आप 7 दिनों तक स्क्रब, मॉइश्चराइज और नेचुरल ट्रीटमेंट के ये 3 आसान स्टेप्स अपनाते हैं, तो आपके होंठ सॉफ्ट, स्मूद और नेचुरली बेबी पिंक नजर आने लगेंगे।