06 APRMONDAY2026 2:30:48 PM
Life Style

कलियुग में इस जगह पर रहते है हनुमान जी, यहां मौजूद हैं उनके जिंदा होने के सबूत!

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 31 Mar, 2026 04:26 PM
कलियुग में इस जगह पर रहते है हनुमान जी, यहां मौजूद हैं उनके जिंदा होने के सबूत!

नारी डेस्क: हनुमान जी को हनुमान जी हिंदू धर्म में चिरंजीवी (अमर) माना जाता है। मान्यता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। यह विश्वास खासतौर पर रामायण और पुराणों पर आधारित है। रामायण में वर्णन है कि जब श्रीराम ने धरती से विदा ली, तब उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जब तक धरती पर रामकथा का यश गाया जाता रहेगा, तब तक वे पृथ्वी पर जीवित रहेंगे. यही कारण है कि वह अमर माने जाते हैं। चलिए आज उस स्थान  के बारे में जानते हैं जहां हनुमान जी के होने की मान्यता

PunjabKesari
गंधमादन पर्वत

 पौराणिक कथाओं के अनुसार एक रहस्यमयी और दिव्य पर्वत है, जो कैलाश के उत्तर में स्थित है और हनुमान जी का निवास स्थान माना जाता है। यह गंधर्वों, सिद्ध ऋषियों और अप्सराओं की भूमि है, जहां सामान्य मनुष्यों का पहुंचना अत्यंत कठिन है। पौराणिक संदर्भ में, इसे सुमेरु पर्वत का हिस्सा और द्वापर युग में भीम से हनुमान जी की भेंट का स्थान भी माना जाता है।


कथाओं के अनुसार

श्रीराम से आशीर्वाद मिलने के बाद हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त और दिव्य स्थान को अपना निवास बनाया, मान्यता है कि वह स्थान गंधमादन पर्वत है। यहां वे राम नाम का जप करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं और जरूरत पड़ने पर भक्तों की मदद के लिए प्रकट होते हैं।  आज भी पर्वत की चोटी पर बने मंदिर में एक पवित्र शिला है, जहां हनुमान के चरणचिन्ह माने जाते हैं। श्रद्धालु विश्वास करते हैं, यहां आज भी हनुमान जी की उपस्थिति है और वे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।

PunjabKesari
इस स्थान पर नहीं जा सकता कोई

धार्मिक मान्यता के अनुसार गंधमादन पर्वत कोई सामान्य भौतिक जगह नहीं है, यह दिव्य लोक और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। केवल सिद्ध योगी या महान तपस्वी ही वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए आम इंसान के लिए वहां जाना संभव नहीं माना जाता। कलयुग में गंधमादन पर्वत का महत्व इस बात से जुड़ा है कि यह भक्ति और शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां से हनुमान जी पूरी दुनिया पर नज़र रखते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी के निवास की बात आस्था और पुराणों की मान्यता पर आधारित है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it