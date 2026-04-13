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निधन हुआ आशा भोसले का श्रद्धांजलि दे दी लता जी को...  सुनील शेट्टी की बेटी ने कर दी बहुत बड़ी गलती

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Apr, 2026 06:15 PM
निधन हुआ आशा भोसले का श्रद्धांजलि दे दी लता जी को...  सुनील शेट्टी की बेटी ने कर दी बहुत बड़ी गलती

नारी डेस्क:  12 अप्रैल को दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से पूरा देश शोक में डूब गया और फ़िल्म तथा संगीत जगत से उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। हालांकि इस दुख की घड़ी में अभिनेत्री अथिया शेट्टी को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते समय गलती से लता मंगेशकर की तस्वीर शेयर कर दी।

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यह साफ़-साफ़ हुई गड़बड़ी किसी की नजर से बच नहीं पाई; सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस गलती को पकड़ा और इसे 'असंवेदनशील' बताया, जिससे ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल को मुंबई में हुआ था। उनके निधन के बाद, सुनील शेट्टी की बेटी अथिया ने इंस्टाग्राम पर एक शोक संदेश पोस्ट किया। हालाँकि, उन्होंने अनजाने में लता मंगेशकर की एक तस्वीर पोस्ट कर दी, जिनका निधन 6 फरवरी, 2022 को हुआ था। 

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हालांकि अथिया ने कुछ ही देर बाद वह पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट तब तक वायरल हो चुके थे, जिससे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उनकी जमकर आलोचना होने लगी। बाद में अथिया ने आशा भोसले की एक तस्वीर पोस्ट करके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। ऐसे में एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा- ““वह इस बात को कभी भुला नहीं पाएगी, हाहा। उसकी बेवकूफी अब आने वाले सालों के लिए रिकॉर्ड हो गई है। जरा सोचिए आपके पास टेक्नोलॉजी हो, फिर भी आप पूरी तरह से बेवकूफ हों।”


एक अन्य यूजर ने लिखा- “उसे इसे डिलीट नहीं करना चाहिए था, बल्कि आशा भोसले की तस्वीर के साथ एक दूसरी स्टोरी अपलोड करनी चाहिए थी और लिखना चाहिए था, ‘दो महान बहनें’ या कुछ ऐसा ही,। ऐसा तो है नहीं कि लता मंगेशकर अभी भी ज़िंदा हैं,”। एक यूजर ने लिखा- “बस कुछ बेवकूफ़ लोग। उन्हें तो उस इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं पता जिसमें वे काम करते हैं... और लोग इन एक्टर्स से ज्ञान (नॉलेज) की उम्मीद करते हैं... आज के ज़माने के नेपो किड्स सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और सबसे बुरे हैं। एक्टिंग भी नहीं आती,” ।

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