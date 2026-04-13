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Life Style

एक ही दिन एक ही जगह और एक ही आयु में हुआ लता मंगेशकर और आशा भोसले का निधन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Apr, 2026 10:49 AM
एक ही दिन एक ही जगह और एक ही आयु में हुआ लता मंगेशकर और आशा भोसले का निधन

नारी डेस्क: लता मंगेशकर और आशा भोसले की जिंदगी हमेशा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी रही हैन सिर्फ़ बहनों के तौर पर, बल्कि भारतीय संगीत की दो सबसे महान आवाजो के तौर पर। उनके गुज़र जाने के बाद भी, उनके बीच की समानताएं उनके फ़ैन्स को भावुक और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इन दोनों महान हस्तियों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो परिवार से भी बढ़कर था, उन्होंने मिलकर भारतीय सिनेमा के एक पूरे दौर को परिभाषित किया। 

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दोनों के जन्म में सिर्फ़ चार साल का अंतर था लता मंगेशकर का जन्म 1929 में और आशा भोसले का 1933 में हुआ था उनकी यात्राएं एक ही घर से शुरू हुईं, लेकिन आगे चलकर वे बेहद अलग और खूबसूरत तरीकों से आगे बढ़ीं। जहां लता को "भारत की नाइटिंगेल" के रूप में जाना गया, वहीं आशा ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर कैबरे तक, संगीत की अलग-अलग शैलियों में प्रयोग किए।
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अब जिस बात ने प्रशंसकों को सबसे ज़्यादा चौंकाया है, वह है उनके जीवन के अंतिम पलों में देखने को मिली एक अजीब सी समानता... लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी, 2022 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। आशा भोसले का निधन भी 12 अप्रैल, 2026 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। एक और बात जिसने लोगों का ध्यान खींचा है, वह यह है कि दोनों बहनों का निधन रविवार के दिन हुआ। यह एक ऐसा संयोग है जिसे कई प्रशंसकों ने 'दिल दहला देने वाला' और 'काव्यात्मक' बताया है; इसने उनकी साझा यात्रा के भावनात्मक महत्व को और भी बढ़ा दिया है।

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ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होतीं। लता मंगेशकर और आशा भोसले, दोनों ने अपने आखिरी पल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बिताए यह वह जगह है जो अब भारतीय संगीत के एक युग के अंत से जुड़ गई है। कई प्रशंसकों के लिए, यह जुड़ाव बेहद प्रतीकात्मक लगता हैमानो उनकी जीवन कहानियां, जो एक साथ शुरू हुई थीं, उन्हें एक अजीबोगरीब ढंग से एक जैसा ही अंत मिला हो।

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