Chanakya Niti: ये 4 चीजें  कभी उधार नहीं रखती औरत, सूत समेत करती है वापस

नारी डेस्क: आचार्य चाणक्य ने मानव स्वभाव को बहुत गहराई से समझा था, और खासकर स्त्री-स्वभाव को लेकर उनके विचार आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। उनका यह कथन कि “स्त्री कभी चार चीजें उधार नहीं रखती इज्जत, मोहब्बत, नफरत और खुशी बल्कि उन्हें दोगुना करके लौटाती है”वास्तव में स्त्री के भावनात्मक स्वभाव और उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। आइए इन चारों बातों को विस्तार से समझते हैं



इज्जत (सम्मान)

चाणक्य के अनुसार, यदि किसी महिला को सम्मान दिया जाए, तो वह उसे कई गुना बढ़ाकर लौटाती है। जब एक स्त्री को घर, समाज या रिश्तों में आदर मिलता है, तो वह पूरे मन से उस रिश्ते को निभाती है। वह परिवार को जोड़कर रखती है, सबका ख्याल रखती है और अपने व्यवहार से घर का माहौल सकारात्मक बना देती है। इसलिए कहा जाता है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां सुख-समृद्धि अपने आप आती है।



मोहब्बत (प्रेम)

स्त्री का दिल बहुत भावुक और गहरा होता है। अगर उसे सच्चा प्यार मिले, तो वह पूरे समर्पण के साथ उस रिश्ते में खुद को लगा देती है। वह अपने साथी, परिवार और बच्चों के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती है। यही कारण है कि एक प्रेमपूर्ण महिला किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है।

नफरत (घृणा)

चाणक्य यह भी बताते हैं कि अगर किसी महिला को अपमान या धोखा मिलता है, तो वह उसे भी भूलती नहीं। नफरत और दुख उसके मन में गहराई तक बैठ जाते हैं। कई बार यह नफरत रिश्तों को तोड़ने तक पहुंच जाती है। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता और सम्मान बहुत जरूरी है।



खुशी (आनंद)

अगर एक स्त्री खुश रहती है, तो वह अपने आसपास के माहौल को भी खुशहाल बना देती है। उसकी खुशी पूरे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वह छोटी-छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढकर दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा देती है। खुश महिला पूरे घर की खुशियों की वजह बन सकती है।



चाणक्य के इस विचार का सार

चाणक्य का यह संदेश केवल महिलाओं के बारे में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार के बारे में भी है। जैसा व्यवहार हम किसी के साथ करते हैं, वैसा ही और कई बार उससे अधिक हमें वापस मिलता है। स्त्रियां स्वभाव से अधिक संवेदनशील और भावनात्मक होती हैं, इसलिए उनके साथ किया गया व्यवहार गहरा प्रभाव छोड़ता है। अगर हम महिलाओं को सम्मान, प्रेम और खुशी देते हैं, तो बदले में हमें उससे कहीं अधिक मिलता है। लेकिन अगर हम उन्हें दुख या अपमान देते हैं, तो उसका असर भी कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए रिश्तों को मजबूत और सुखी बनाने के लिए सबसे जरूरी है सम्मान, समझ और सच्चा व्यवहार।

