बच्चेदानी में खराबी के क्या संकेत हैं? ये लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं जांच

नारी डेस्क : महिलाओं के शरीर में बच्चेदानी (गर्भाशय) एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो पीरियड्स, हार्मोनल बैलेंस और प्रेग्नेंसी से सीधे जुड़ा होता है। आज की खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और बढ़ता तनाव गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि शरीर के संकेतों को समय रहते समझा जाए, ताकि बड़ी बीमारी से बचा जा सके।

बच्चेदानी में खराबी क्या होती है?

जब गर्भाशय में सूजन, संक्रमण, फाइब्रॉइड, सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस या कैंसर जैसी समस्याएं होने लगती हैं, तो इसे बच्चेदानी में खराबी कहा जाता है। इसका असर सीधे पीरियड्स और प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ता है। जानें इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

पीरियड्स का अनियमित होना

अगर आपके पीरियड्स समय पर नहीं आते या ब्लीडिंग सामान्य से ज्यादा या बहुत कम होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह गर्भाशय में किसी समस्या या हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है, इसलिए ऐसे लक्षण दिखने पर समय रहते जांच कराना जरूरी है।

पेट के निचले हिस्से में दर्द

लगातार या बार-बार पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, खासकर पीरियड्स के दौरान, किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकता है। यह दर्द कभी हल्का तो कभी बहुत तेज हो सकता है, जो आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। ऐसा दर्द सामान्य पीरियड्स क्रैम्प्स से अलग हो सकता है और यह इंफेक्शन, हार्मोनल असंतुलन, या गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे या हर महीने बढ़ता जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

ज्यादा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग

पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना या सामान्य से ज्यादा खून आना एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत हो सकता है। अगर आपको बार-बार स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, तो यह शरीर में किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। यह समस्या हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय में गांठ (फाइब्रॉइड), इंफेक्शन या अन्य स्त्री रोग से जुड़ी हो सकती है। कई बार यह स्थिति एनीमिया (खून की कमी) का कारण भी बन सकती है, जिससे कमजोरी, चक्कर और थकान महसूस होती है।

असामान्य सफेद पानी (डिस्चार्ज)

अगर योनि से निकलने वाले सफेद पानी (डिस्चार्ज) में बदबू आने लगे, रंग पीला, हरा या ग्रे हो जाए या उसकी मात्रा सामान्य से ज्यादा हो, तो यह किसी संक्रमण का संकेत हो सकता है। सामान्य डिस्चार्ज हल्का और बिना गंध का होता है, लेकिन इसमें बदलाव शरीर में हो रही समस्या को दर्शाता है।

कमजोरी और थकान

लगातार कमजोरी और थकान महसूस होना भी शरीर में किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है, खासकर जब यह लंबे समय तक बना रहे। यदि पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है या शरीर में हार्मोनल असंतुलन है, तो इसका सीधा असर आपकी ऊर्जा स्तर पर पड़ता है।

प्रेग्नेंसी में दिक्कत

बार-बार गर्भपात होना या गर्भधारण में कठिनाई आना भी बच्चेदानी (यूटरस) से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। यदि लंबे समय तक कोशिश करने के बावजूद प्रेग्नेंसी नहीं ठहर रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह समस्या हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय की बनावट में गड़बड़ी, फाइब्रॉइड, या अन्य स्त्री रोगों के कारण हो सकती है। कई बार सही समय पर जांच और इलाज न होने से यह परेशानी बढ़ जाती है।

किन कारणों से होती है समस्या?

हार्मोनल असंतुलन और मोटापा

जंक फूड का ज्यादा सेवन

संक्रमण और ज्यादा तनाव

PCOD जैसी समस्याएं।

कब तुरंत डॉक्टर के पास जाएं?

अगर ये लक्षण बार-बार दिखाई दें या लंबे समय तक बने रहें, तो बिल्कुल भी देरी न करें। समय पर जांच और इलाज से बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है।