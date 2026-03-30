महिलाएं ऐसे रखें अपना ध्यान, तो कभी नहीं होगा सर्वाइकल कैंसर

नारी डेस्क : सर्वाइकल कैंसर, यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, महिलाओं में होने वाला एक गंभीर लेकिन लगभग पूरी तरह रोका जा सकने वाला कैंसर है। यह ज्यादातर मानव पैपिलोमा वायरस (HPV) के कारण होता है, जो यौन संपर्क या त्वचा-संपर्क के जरिए फैलता है। इसका पता पैप स्मीयर टेस्ट या गर्भाशय ग्रीवा से लिए गए कोशिकाओं के नमूने और पेल्विक टेस्ट से लगाया जा सकता है। यदि महिलाएं समय पर सावधानियां अपनाएं, नियमित स्क्रीनिंग करवाएं और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं, तो इस जानलेवा बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है।

सर्वाइकल कैंसर क्या है?

सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से (सर्विक्स) में शुरू होने वाला कैंसर है। इसका मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) है, जो अक्सर यौन संपर्क के जरिए फैलता है।

HPV वैक्सीनेशन, सबसे प्रभावी बचाव

HPV वैक्सीन लगवाना सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे असरदार तरीका है। यह टीका उन HPV वायरस के खिलाफ सुरक्षा देता है जो कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं। यह वैक्सीन युवाओं को उनकी यौन सक्रियता से पहले लगवाना सबसे सुरक्षित माना जाता है।

नियमित स्क्रीनिंग, कैंसर को समय से रोकें

रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट

जैसे पैप स्मीयर (Pap Smear)

HPV टेस्ट कराएं।

इन टेस्टों से कैंसर से पहले की स्थिति (प्रीकैंसरस बदलाव) समय पर पकड़ी जा सकती है और उचित इलाज संभव हो जाता है।

यह टेस्ट 25‑65 वर्ष की महिलाओं के लिए बहुत जरूरी हैं।

अच्छी और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं

स्वस्थ आदतें भी सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को कम करती हैं:

संतुलित और पोषण युक्त आहार

नियमित व्यायाम

धूम्रपान न करना

सुरक्षित यौन संबंध (कॉन्डम का इस्तेमाल)

यौन जीवन में सावधानीपूर्ण निर्णय

ये आदतें HPV संक्रमण और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों से बचाव करती हैं।

समय पर लक्षण पहचानें

शुरुआती अवस्था में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण अक्सर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। लेकिन यदि किसी महिला को असामान्य रक्तस्राव, असामान्य डिस्चार्ज या पीठ/पेल्विस में लगातार दर्द जैसी समस्याएं महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। समय पर लक्षणों की पहचान होने पर इलाज आसान, प्रभावी और सफल साबित होता है।

HPV संक्रमण से बचाव के उपाय

HPV संक्रमण को रोकना सर्वाइकल कैंसर रोकने का मुख्य हिस्सा है।

यौन संबंध सिर्फ भरोसेमंद साथी के साथ रखें

सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं

नियमित जांच और स्क्रीनिंग करवाएं

समय पर HPV वैक्सीन लगवाएं

इन उपायों से HPV संक्रमण का जोखिम काफी हद तक कम किया जा सकता है।

सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे रोका जा सकता है।

अगर महिलाएं HPV वैक्सीन लें

नियमित पैप और HPV टेस्ट करवाएं

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं

सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं

तो वे इस गंभीर बीमारी से खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। जागरूकता और समय पर कार्रवाई ही जीवन रक्षक है।

