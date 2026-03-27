राम नवमी पर 'सूर्य तिलक' से राम लल्ला का माथा जगमगा उठा, ये नजारा देख भावुक हुए भक्त

नारी डेस्क: राम नवमी के पावन अवसर पर, शुक्रवार को अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में 'सूर्य तिलक' का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जिसमें राम लल्ला का माथा जगमगा उठा। 'सूर्य तिलक' ठीक दोपहर 12 बजे हुआ, जब सूर्य की एक किरण सीधे राम लल्ला की प्रतिमा के माथे पर पड़ी और एक दिव्य तिलक बन गया। 'सूर्य तिलक' के दौरान पुजारियों ने राम लल्ला की पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में भगवान राम की पूजा करके और सूर्य तिलक समारोह को देखकर इस उत्सव में हिस्सा लिया।



इस अवसर पर रामलला विशेष पीताम्बरी वस्त्र धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से रामलला के वस्त्रों की डिजाइनिंग प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर मनीष त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। इस बार उन्होंने खादी के वस्त्र पर पारंपरिक हस्तशिल्प और जरी कढ़ाई से सजी पीताम्बरी तैयार की है, जिसे खास तौर पर राम जन्मोत्सव के लिए बनाया गया है। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा, वहीं गर्भगृह में फूल बंगला भी तैयार किया जाएगा।

योध्या के संतों ने "सूर्य तिलक" (सूर्य की किरण से तिलक) समारोह की जमकर सराहना की, और कहा कि ऐसा भव्य नज़ारा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। इस बीच मथुरा से आए एक संत, तुलसीदास के गुणों की तारीफ़ करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने राम नवमी पर अपनी दिली श्रद्धांजलि अर्पित की; खुद को सचमुच धन्य महसूस करते हुए, उन्होंने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई और राम लल्ला की पूजा-अर्चना की।इसके अलावा, राम नवमी के मौके पर, जो चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन है, अयोध्या में दर्जी भगवान राम के जन्मोत्सव समारोह के हिस्से के तौर पर उनके लिए पोशाक (विशेष वस्त्र) तैयार करने में व्यस्त हैं।



ANI से बात करते हुए, एक स्थानीय दर्जी, भागवत प्रसाद पहाड़ी ने बताया कि उन्हें इस पवित्र शहर के कई मंदिरों के लिए कपड़े सिलने के कई ऑर्डर मिले हैं। उन्होंने कहा- "जो कपड़े मैं सिल रहा हूं, वे भगवान राम के जन्मोत्सव समारोह के लिए हैं। इस मौके पर, हर मंदिर नए कपड़े और विशेष भोजन तैयार करता है। हमें श्री राम वल्लभ कुंज, जानकी महल, राम लल्ला मंदिर और अन्य कई मंदिरों से कपड़ों के ऑर्डर मिले हैं। हम अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों के लिए कपड़े बनाते हैं।" यह नौ-दिवसीय त्योहार, जिसे राम नवरात्रि भी कहा जाता है, राम नवमी के दिन समाप्त होता है, जो भगवान राम का जन्मदिन है। पूरे त्योहार के दौरान, सभी नौ दिन देवी शक्ति के नौ अवतारों का सम्मान करने के लिए समर्पित होते हैं। यह त्योहार पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, जिसमें देवी के विभिन्न रूपों का सम्मान करने के लिए अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की जाती हैं।