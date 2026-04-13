कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर के बेटे की शादी में दिखी थी आशा ताई,  आखिरी तस्वीरों ने कर दिया भावुक

नारी डेस्क: संगीत की दिग्गज हस्ती आशा भोसले रविवार को 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई के लोअर परेल स्थित उनके आवास 'कासा ग्रांडे' में रखा गया है जहां जाने- माने दिग्गज उनके अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे हैं। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में आशा भोसले के घर जाकर उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आए।





बता दें कि आशा ताई आखिरी बार सचिन तेंदुलकर के बेटेअर्जुन तेंदुलकर की शादी में नजर आई थी। उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति की तस्वीरें भी वायरल हो गई हैं, जिन्हें देखकर उनके चाहने वाले भावुक हो रहे हैं। सफेद बनारसी साड़ी पहने आशा भोसले बेहद खूबसूरत लग रही थीं, अर्जुन की शादी में उन्होंने नमस्ते और मुस्कान के साथ पैपाराज़ी का अभिवादन किया। 1933 में जन्मी आशा भोसले ने बहुत कम उम्र में ही अपने संगीत के सफर की शुरुआत कर दी थी और 1950 के दशक में उन्हें खूब शोहरत मिली। दशकों तक चले अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में हज़ारों गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें शास्त्रीय संगीत और ग़ज़लों से लेकर कैबरे, पॉप और लोकगीत तक शामिल हैं।



जाने-माने संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं के साथ किए गए उनके काम ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक बना दिया। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, और 2011 में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी। इस दिग्गज गायिका को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और दुख की बात है कि रविवार को अंगों के काम करना बंद कर देने (ऑर्गन फेलियर) के कारण उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनके बेटे आनंद और उनके पोते-पोतियां हैं।