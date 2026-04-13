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अलविदा आशा ताई, तिरंगे में लिपटी Asha Bhosle को पूरा देश दे रहा भावुक विदाई

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 13 Apr, 2026 12:35 PM
अलविदा आशा ताई, तिरंगे में लिपटी Asha Bhosle को पूरा देश दे रहा भावुक विदाई

नारी डेस्क: तिरंगे में लिपटे, महान पार्श्व गायिका आशा भोसले के पार्थिव शरीर को सोमवार को मुंबई स्थित उनके आवास पर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए रखा गया। इस मौके पर पूरा देश अपनी सबसे प्रतिष्ठित संगीत हस्तियों में से एक को भावभीनी विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा।  दिग्गज गायिका का रविवार को 92 वर्ष की आयु में ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इसके साथ ही, आठ दशकों तक चले एक असाधारण करियर का भी अंत हो गया।

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आशा जी को राजकीय सम्मान दिए जाने और उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटे जाने का दृश्य, भारतीय संस्कृति में उनके immense योगदान को रेखांकित करता है। उनके आवास से सामने आए दृश्यों में कई लोगों को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखा गया। इनमें परिवार के सदस्य, फिल्म जगत से जुड़े लोग, अधिकारी और प्रशंसक शामिल थे। पूरा माहौल बेहद गमगीन था; राजकीय कर्मियों द्वारा औपचारिक रस्में पूरी किए जाने के दौरान हर तरफ प्रार्थनाएं और गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था।

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उनका अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। भारतीय संगीत में आशा भोसले का योगदान बेजोड़ है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली आशा भोसले ने शास्त्रीय रचनाओं और गजलों से लेकर कैबरे गीतों और आधुनिक पॉप ट्रैक्स तक—हर तरह की शैलियों में सहजता से अपनी छाप छोड़ी। उनके नाम सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर, उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत के 'स्वर्ण युग' को परिभाषित किया और बॉलीवुड की संगीत पहचान का एक आधार स्तंभ बन गईं।

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बदलते संगीत के रुझानों के साथ खुद को ढालने और वैश्विक कलाकारों के साथ मिलकर काम करने की उनकी क्षमता ने उन्हें देश की सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक बना दिया। शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री आशा भोसले ने अपने पिता के निधन के बाद, बहुत कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में अपने सफर की शुरुआत कर दी थी। 

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