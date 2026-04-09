टीवी शो से ना करो रामायण फ़िल्म की तुलना, रामानंद सागर के बेटे ने राम बने रणबीर पर भी किया कमेंट

नारी डेस्क: बहुप्रतीक्षित फ़िल्म 'रामायण' में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर का पहला लुक 2 अप्रैल को एक वीडियो टीजर के ज़रिए सामने आया, जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है। जहां कुछ लोगों को रणबीर का शाही अंदाज बेहद पसंद आया, वहीं कुछ लोग इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए और उन्हें इस रोल के लिए 'मिसकास्ट' (गलत चुनाव) बताया। अब, रामानंद सागर के बेटे, मोती सागर ने भी इस टीजर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस फ़िल्म की तुलना मशहूर टीवी सीरियल 'रामायण' से नहीं की जानी चाहिए।



टीजर के बारे में बात करते हुए, मोती सागर ने रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए PTI से कहा- “वह एक बहुत ही उम्दा एक्टर हैं और अपने किरदारों में बहुत गहराई लाते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ टीजर देखकर किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक्टर की परफ़ॉर्मेंस में बहुत गहराई है। वह इस किरदार में बहुत गहराई तक उतरे होंगे। इसलिए, मैं पूरी फ़िल्म देखना चाहूंगा और उसके बाद ही कोई टिप्पणी करूंगा। मुझे इस फ़िल्म से बहुत अच्छी चीज की उम्मीद है।” उन्होंने आने वाली फ़िल्म और रामानंद सागर के 1987 के टीवी क्लासिक 'रामायण' के बीच की तुलना पर भी बात की।

मोती सागर ने कहा- “लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारी 'रामायण' 78 एपिसोड की थी, जिनमें से हर एपिसोड 30-40 मिनट का था, जबकि यह फ़िल्म सिर्फ़ तीन से चार घंटे की होगी। इसलिए, इसमें बहुत सारे फ़र्क होंगे, क्योंकि हम एक शो में बहुत ज़्यादा विस्तार से चीजें दिखा सकते थे।” वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित यह टेलीविज़न सीरीज़ 1987 और 1988 के बीच प्रसारित हुई थी। यह शो दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टेलीविजन सीरीज में से एक बन गया। उस समय बने टीवी शो में रामायण सबसे महंगे शो में से एक था। अरुण गोविल ने भगवान राम, दीपिका चिखलिया ने सीता, सुनील लहरी ने लक्ष्मण और अरविंद त्रिवेदी ने रावण की भूमिका निभाई थी; यह सीरीज़ ज़बरदस्त सफल रही और आज भी एक सांस्कृतिक मील का पत्थर मानी जाती है।



नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और नामित मल्होत्रा ​​की कंपनी 'प्राइम फोकस स्टूडियोज़' द्वारा DNEG और यश की 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से समर्थित, 'रामायण' इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फ़िल्मों में से एक है। कथित तौर पर ₹4,000 करोड़ के बजट पर बनी यह फ़िल्म, अब तक बनी सबसे महंगी भारतीय फ़िल्म भी है। इस फ़िल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, रवि दुबे लक्ष्मण, साई पल्लवी सीता, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में नज़र आएंगे। 'रामायण' की पहली झलक सबसे पहले अमेरिका में दिखाई गई और उसके बाद भारत में पेश की गई, जिससे दर्शकों को इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की पहली झलक देखने का मौका मिला। यह फ़िल्म दो हिस्सों में रिलीज़ होने वाली है; इसका पहला हिस्सा दिवाली 2026 पर और दूसरा हिस्सा दिवाली 2027 पर रिलीज़ होगा।