देशभर के Toll Plaza पर कैश पूरी तरह बंद,  1 अप्रैल से 100% डिजिटल पेमेंट लागू

नारी डेस्क: 1 अप्रैल से पूरे भारत में सड़क इस्तेमाल करने वाले लोग टोल फीस कैश में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर जा रहा है। हाईवे यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, NHAI पूरे देश के टोल प्लाज़ा पर कैश पेमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा देगा। 1 अप्रैल से, यात्रियों को टोल चार्ज सिर्फ़ FASTag या UPI जैसे डिजिटल तरीकों से ही देने होंगे।



अब जाम से मिलेगा छुटकारा

इस कदम का मकसद नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन में ज़्यादा कुशलता लाना और ज़्यादा पारदर्शिता लाना है। अधिकारियों का मानना ​​है कि पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम से गाड़ियां टोल प्लाज़ा से ज़्यादा तेज़ी से निकल पाएंगी, जिससे लंबी लाइनें कम होंगी और यात्रा का समय बचेगा। कैश लेन हटाने से, अधिकारियों को उम्मीद है कि ट्रैफ़िक का बहाव ज़्यादा आसान होगा, खासकर भीड़भाड़ वाले समय में।टोल बूथ पर तेज़ी से प्रोसेसिंग होने से ईंधन की खपत भी कम होने की संभावना है और गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण भी कम होगा, जिससे पर्यावरण ज़्यादा साफ़ होगा।



यात्रियों को दी गई ये सलाह

हालांकि, इस बदलाव से कुछ यात्रियों को परेशानी हो सकती है, खासकर उन्हें जो डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार नहीं हैं। जिन गाड़ियों के पास वैध FASTag नहीं है या जिनमें बैलेंस काफ़ी नहीं है, उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है या उन्हें टोल प्लाज़ा पर रोका भी जा सकता है।ऐसे मामलों में, यात्रियों के पास टोल बूथ पर मौजूद QR कोड स्कैन करके UPI से तुरंत पेमेंट करने का विकल्प होगा। लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नेटवर्क की दिक्कतों की वजह से कभी-कभी इन लेन-देन में रुकावट आ सकती है, जिससे देरी हो सकती है। रुकावटों से बचने के लिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यह पक्का कर लें कि उनका FASTag चालू है, उनके बैंक खाते से ठीक से जुड़ा हुआ है, और उसमें काफ़ी बैलेंस है। अपने स्मार्टफ़ोन पर बैकअप के तौर पर एक चालू UPI ऐप रखना भी सुझाया जाता है। यह बदलाव भारत के डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ते कदम में एक अहम पड़ाव है, जिससे हाईवे यात्रा ज़्यादा तेज़, आसान और ज़्यादा कुशल बनेगी।