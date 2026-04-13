मथुरा नाव हादसे में  मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 15, यमुना में समाने से पहले ढोलकी बजा रहा था  यश

नारी डेस्क: अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मथुरा नाव हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जब बचाव टीमों ने यमुना नदी से लापता लोगों के दो और शव बरामद किए। मृतकों में से एक की पहचान यश भल्ला के रूप में हुई है, जिसे युवराज के नाम से भी जाना जाता था; वह पंजाब का रहने वाला था। दूसरे पीड़ित की पहचान मोनिका के रूप में हुई है।



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अधिकारियों ने पुष्टि की कि यश भल्ला का शव केशी घाट के पास, देवराहा बाबा घाट के किनारे मिला। बताया गया कि जब शव बरामद किया गया, तो वह क्षत-विक्षत हालत में था। इससे पहले घटनास्थल से 14 किमी दूर गोकुल बैराज के पास यश की प्रिय ढोलक मिली थी। ढोलक देख पिता की आंखें आंसुओं से तर गई थी उन्होंने ढोलक को सीने से लगाते हुए कहा था- अब मेरे कान बेटे की आवाज सुनने को तरस रहे हैं। घटना के कुछ देर पहले बनाए गए वीडियो में यश ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं, हादसे के बाद से वह लापता थे, अब 3 दिन बाद उनका शव मिला। पुलिस ने शवों को अपनी हिरासत में ले लिया है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक और लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है, और अधिकारी इस काम में मदद के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।



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सेना की 'स्ट्राइक वन कोर' के जवान, NDRF टीमों के साथ मिलकर, इस इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं। यह घटना 10 अप्रैल की दोपहर वृंदावन में हुई थी, जब पर्यटकों (जिनमें से ज़्यादातर पंजाब के थे) को ले जा रही एक नाव यमुना नदी में पलट गई थी। अधिकारियों के अनुसार, ये यात्री लुधियाना और मुक्तसर ज़िलों से आए लगभग 150 तीर्थयात्रियों के एक बड़े समूह का हिस्सा थे, जो वृंदावन घूमने आए थे। यह हादसा केशी घाट के पास हुआ, जब दो दर्जन से ज़्यादा लोगों को ले जा रही नाव गहरे पानी की ओर बह गई और नदी में किसी चीज़ से टकरा गई। इस घटना में 15 लोगों की दुखद मौत हो गई और कई घायल हो गए।

