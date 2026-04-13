आशा भोसले का निधन: वाराणसी में  गंगा आरती से पहले आशा भोसले को दी गई श्रद्धांजलि

नारी डेस्क: रविवार को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा आरती शुरू होने से पहले दो मिनट का मौन रखकर महान गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का रविवार को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया। उनका निधन ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ, जहां उन्हें शनिवार शाम को अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण के कारण भर्ती कराया गया था।



आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। ऐसे में दो मिनट का मौन रखते हुए, लोगों ने दशाश्वमेध घाट पर आशा भोसले की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हाथों में पोस्टर लिए और गंगा नदी के जल में दीपक अर्पित करते हुए, उन्होंने दिवंगत आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की।



8 सितंबर, 1933 को सांगली में आशा मंगेशकर के रूप में जन्मी, उन्होंने एक ऐसे परिवार में प्रवेश किया जो शास्त्रीय संगीत में पूरी तरह डूबा हुआ था। आदरणीय पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और लता मंगेशकर की छोटी बहन, उनकी किस्मत शुरू से ही संगीत से जुड़ी हुई लगती थी। फिर भी, उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वह सिर्फ़ नौ साल की थीं, तभी उनके पिता की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें और उनकी बहन को प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखना पड़ा।



आशा भोसले ने भारतीय संगीत की सीमाओं से आगे बढ़कर भी काम किया, अंतरराष्ट्रीय कलाकारों और अलग-अलग तरह के संगीत के साथ मिलकर यह साबित कर दिया कि उनकी कला की कोई सीमा नहीं है। उन्हें अपने करियर के हर पड़ाव पर सम्मान मिला। 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से नवाज़ा गया। भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, 'दादासाहेब फाल्के पुरस्कार', उन्हें साल 2000 में मिला। उन्होंने कई फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार जीते और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खूब वाहवाही बटोरी; इसी कड़ी में 1997 में उनके एल्बम 'Legacy' के लिए उन्हें ऐतिहासिक 'ग्रैमी नामांकन' भी मिला।