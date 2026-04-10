10 अप्रैल 2026: सोने और चांदी के दाम में गिरावट, जानें आज का नया भाव

नारी डेस्क: 10 अप्रैल 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और निवेशकों द्वारा मुनाफ़ावसूली के कारण कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और बदलते हालात का असर भी बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं।

MCX पर आज के ताज़ा भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी दोनों के भाव में कमजोरी देखने को मिली। 5 जून 2026 एक्सपायरी वाला सोना ₹584 की गिरावट के साथ ₹1,52,850 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया, जो पिछले दिन के मुकाबले करीब 0.38% कम है। वहीं, 5 मई 2026 एक्सपायरी वाली चांदी ₹1,020 टूटकर ₹2,42,748 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जिसमें करीब 0.42% की गिरावट दर्ज की गई।

गिरावट की बड़ी वजहें

कीमतों में आई इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। हाल के दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई थी, जिसके बाद अब निवेशक मुनाफ़ा निकाल रहे हैं। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, जो $96 के पार पहुंच गया है, उसने भी सोने पर दबाव बढ़ाया है। वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम से जुड़ी खबरों ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे निवेशकों का रुझान थोड़ा बदल गया है।

क्या अभी खरीदारी का सही समय है?

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट निवेश के लिए एक अवसर भी हो सकती है। उनका कहना है कि जब तक सोना ₹1,50,000 और चांदी ₹2,25,000 के स्तर से ऊपर बने हुए हैं, तब तक गिरावट के दौरान खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है। साथ ही, आने वाले दिनों में शादी के सीजन के कारण सोने और चांदी की मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है।

प्रमुख शहरों में सोने के भाव

देश के प्रमुख शहरों में भी सोने के दाम अलग-अलग स्तर पर देखे गए। राजधानी दिल्ली में सोना ₹1,53,140 प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि मुंबई में इसका भाव ₹1,53,400 रहा। बेंगलुरु में सोना ₹1,53,520 और कोलकाता में ₹1,53,200 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चेन्नई में सोने की कीमत सबसे अधिक ₹1,53,850 प्रति 10 ग्राम रही।

आगे क्या संकेत दे रहा है बाजार?

कुल मिलाकर, आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बाजार के जानकार मानते हैं कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है। आने वाले समय में मांग बढ़ने और वैश्विक हालात के आधार पर कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है।