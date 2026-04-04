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सेहत के लिए अच्छा है कच्चा प्याज, लेकिन ये 5 लोग न खाएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Apr, 2026 04:16 PM
सेहत के लिए अच्छा है कच्चा प्याज, लेकिन ये 5 लोग न खाएं

 नारी डेस्क:  भारतीय खाने में कच्चा प्याज (Raw Onion) काफी आम है। सलाद हो या दाल-रोटी, कई लोग इसे रोजाना खाना पसंद करते हैं। इसमें विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन हर चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती। कुछ लोगों के लिए कच्चा प्याज नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं कि किन लोगों को कच्चा प्याज खाने से बचना चाहिए।

पाचन समस्या वाले लोग

जिन लोगों को गैस, पेट फूलना या अपच की समस्या रहती है, उन्हें कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। कच्चे प्याज में ऐसे कार्बोहाइड्रेट (FODMAPs) होते हैं जो पेट में ठीक से पच नहीं पाते और गैस बनने का कारण बनते हैं। इससे पेट दर्द और भारीपन बढ़ सकता है।

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एसिडिटी या सीने में जलन वाले लोग

अगर आपको अक्सर एसिडिटी या सीने में जलन होती है, तो कच्चा प्याज आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। यह पेट में एसिड का स्तर बढ़ा देता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है। इसके कारण खट्टी डकार, गले में जलन और सीने में दर्द बढ़ सकता है।

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एलर्जी वाले लोग

कुछ लोगों को प्याज से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों को कच्चा प्याज खाने से तुरंत रिएक्शन हो सकता है। लक्षणों में खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन या सांस लेने में परेशानी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा हो, तो तुरंत प्याज खाना बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें।

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दवाएं लेने वाले लोग

जो लोग ब्लड प्रेशर या ब्लड थिनर दवाएं लेते हैं, उन्हें कच्चा प्याज सावधानी से खाना चाहिए। कच्चा प्याज खून को पतला करने का काम करता है। ऐसे में दवाओं के साथ इसका असर ज्यादा हो सकता है, जो नुकसानदायक बन सकता है।

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ऑपरेशन के पहले या बाद में

अगर किसी व्यक्ति का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है, तो कच्चा प्याज खाने से बचना चाहिए। यह खून को पतला करता है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है और रिकवरी धीमी हो सकती है। कच्चा प्याज सेहत के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं। अगर आपको ऊपर बताई गई कोई भी समस्या है, तो इसका सेवन सोच-समझकर करें या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सही जानकारी और सावधानी से ही आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।  

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