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न कैंसर लेगा जान, ना ही रहेगा हार्ट अटैक का खतरा बस करवा लें ये 5 मेडिकल टेस्ट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Apr, 2026 11:36 AM
न कैंसर लेगा जान, ना ही रहेगा हार्ट अटैक का खतरा बस करवा लें ये 5 मेडिकल टेस्ट

नारी डेस्क: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्वास्थ्य की अनदेखी आम हो गई है। लोग अक्सर छोटी-मोटी तकलीफों को नजरअंदाज कर देते हैं और गंभीर बीमारियों के लक्षण पहचानने में देरी कर बैठते हैं। ऐसे में समय पर कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल टेस्ट करवाना आपकी जान बचा सकता है और गंभीर बीमारियों का खतरा कम कर सकता है। आइए जानते हैं उन 5 जरूरी मेडिकल टेस्ट के बारे में, जो हर किसी को समय-समय पर करवाने चाहिए।

ब्लड टेस्ट: स्वास्थ्य का आधार

ब्लड टेस्ट सबसे जरूरी और शुरुआती जांचों में से एक है। यह शरीर में हो रही किसी भी गड़बड़ी का संकेत देता है।क्यों जरूरी है? ब्लड टेस्ट से एनीमिया, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लिवर और किडनी की कार्यक्षमता का पता चलता है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच करता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और ऑक्सीजन आपूर्ति को दर्शाता है।

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 लिपिड प्रोफाइल टेस्ट: दिल की सुरक्षा

हार्ट अटैक और दिल की अन्य बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बेहद जरूरी हो गया है। क्या है लिपिड प्रोफाइल? यह टेस्ट शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल), एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर की जांच करता है। कैसे बचाता है? कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रण में रखने से दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कम होता है।

स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर: समय पर पहचान जरूरी

कैंसर का समय पर पता लगाना इसे ठीक करने की संभावना को बढ़ा देता है। महिलाओं के लिए- पैप स्मियर टेस्ट: सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए जरूरी। 21 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में एक बार कराएं। मेमोग्राफी: स्तन कैंसर की जांच के लिए 40 साल की उम्र के बाद हर 2 साल में एक बार। पुरुषों के लिए- पीएसए टेस्ट: प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए। 50 साल की उम्र के बाद करवाना चाहिए।सामान्य कैंसर जांच: नियमित हेल्थ चेकअप में डॉक्टर की सलाह से विभिन्न प्रकार के कैंसर की जांच कराएं।

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शुगर टेस्ट

 डायबिटीज से बचाव डायबिटीज आज के समय में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह कई अन्य बीमारियों का कारण बनती है, जैसे दिल की बीमारियां, किडनी फेलियर और दृष्टिहीनता। कैसे करें जांच फास्टिंग ब्लड शुगर: खाली पेट रक्त में शुगर की मात्रा की जांच करता है। एचबीए1सी टेस्ट: पिछले 3 महीनों के औसत शुगर स्तर की जानकारी देता है।समय पर डायबिटीज का पता लगने से इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है।

ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट: दिल का हाल जानें

हार्ट अटैक और अन्य हृदय रोगों की पहचान के लिए ईसीजी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) और स्ट्रेस टेस्ट बहुत कारगर हैं।ईसीजी: यह दिल की धड़कन और उसकी विद्युत गतिविधियों की जांच करता है। स्ट्रेस टेस्ट: यह दिल की रक्त प्रवाह की क्षमता और तनाव के दौरान उसकी स्थिति का विश्लेषण करता है। क्यों जरूरी है?: इन टेस्ट से समय रहते दिल की समस्याओं का पता चल जाता है, जिससे गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है।

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स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह

मेडिकल टेस्ट करवाने के साथ-साथ अपनी जीवनशैली में सुधार करना भी जरूरी है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह

संतुलित आहार लें 

हरी सब्जियां, फल, अनाज और प्रोटीन युक्त आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तले-भुने और जंक फूड से बचें। विटामिन और मिनरल्स युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि गाजर, पालक, सेब, और बादाम। साथ ही, दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।

व्यायाम करें 

रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। आप योग, पैदल चलना, साइकिल चलाना या जिम में कसरत कर सकते हैं। नियमित व्यायाम से तनाव कम होता है, हृदय स्वस्थ रहता है, और वजन नियंत्रित रहता है। अगर समय कम है, तो दिनभर में छोटे-छोटे ब्रेक लेकर हल्के व्यायाम करें।

तनाव कम करें

तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान करें। गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं, जिससे आपके दिमाग को आराम मिले। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद की कमी से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ें या कोई शौक अपनाएं, जो आपको खुशी देता हो।

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धूम्रपान और शराब से बचें 

धूम्रपान और शराब का सेवन न करें, क्योंकि ये आदतें कई गंभीर बीमारियों, जैसे कैंसर, लिवर की समस्याएं और दिल की बीमारियों का कारण बनती हैं। यदि आप पहले से इनका सेवन करते हैं, तो इसे धीरे-धीरे छोड़ने की कोशिश करें। इसके लिए डॉक्टर या काउंसलर की मदद लें। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

समय पर मेडिकल टेस्ट करवाने से न केवल गंभीर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, बल्कि इन्हें बढ़ने से भी रोका जा सकता है। ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, कैंसर स्क्रीनिंग, शुगर टेस्ट और ईसीजी जैसे टेस्ट को अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच का हिस्सा बनाएं। इन सावधानियों के साथ आप न सिर्फ कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं।  

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