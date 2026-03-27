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Induction चूल्हे पर चलेंगे अब सभी बर्तन! जानें आसान ट्रिक और कैसे करता है काम

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Mar, 2026 07:01 PM
Induction चूल्हे पर चलेंगे अब सभी बर्तन! जानें आसान ट्रिक और कैसे करता है काम

नारी डेस्क : आजकल LPG की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच लोग तेजी से Induction Cooktop की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडक्शन चूल्हे के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसमें सिर्फ खास तरह के बर्तन ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि, अब एक आसान ट्रिक से आप लगभग किसी भी बर्तन को इंडक्शन पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

 कैसे काम करता है इंडक्शन चूल्हा?

इंडक्शन चूल्हा पारंपरिक गैस स्टोव से बिल्कुल अलग तकनीक पर काम करता है। इसमें कांच के नीचे कॉपर कॉयल लगी होती है, जो बिजली चालू होते ही मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र केवल लोहे या स्टील के बर्तनों को ही गर्म करता है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में चूल्हा खुद ज्यादा गर्म नहीं होता, बल्कि सिर्फ बर्तन और उसमें रखा खाना ही गर्म होता है, जिससे यह कुकिंग का तेज, सुरक्षित और ऊर्जा बचाने वाला तरीका माना जाता है।

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क्या है सबसे बड़ी समस्या?

इंडक्शन चूल्हे के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इसमें हर तरह के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एल्युमीनियम, मिट्टी या तांबे के बर्तन इस पर काम नहीं करते, क्योंकि इनमें मैग्नेटिक गुण नहीं होते। इंडक्शन केवल आयरन या स्टील जैसे मैग्नेटिक बर्तनों को ही गर्म करता है। इसी वजह से कई लोगों को अलग से इंडक्शन-फ्रेंडली बर्तन खरीदने पड़ते हैं, जो कभी-कभी अतिरिक्त खर्च बढ़ा देता है।

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आसान ट्रिक: सभी बर्तनों को बनाएं इंडक्शन फ्रेंडली

अगर आप अपने पुराने बर्तनों को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये आसान तरीका अपनाएं
पतली लोहे की जाली (Iron Mesh) का इस्तेमाल करें।

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कैसे करें इस्तेमाल?
इंडक्शन चूल्हे के ऊपर लोहे की पतली जाली रखें
जाली के ऊपर अपना कोई भी बर्तन रखें
अब इंडक्शन ऑन करें।
इंडक्शन पहले जाली को गर्म करेगा, और जाली की गर्मी से बर्तन गर्म होने लगेगा।

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इस्तेमाल करनें से पहलें ध्यान दें इन बातों पर 

जाली बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए सावधानी से हटाएं
बच्चों से दूर रखें
लंबे समय तक इस्तेमाल में ओवरहीटिंग से बचें
बेहतर है कि जरूरत पड़ने पर ही इस ट्रिक का इस्तेमाल करें।

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इंडक्शन चूल्हा आधुनिक और सुरक्षित कुकिंग का बेहतरीन विकल्प है। हालांकि, बर्तनों की लिमिटेशन इसकी कमजोरी है, लेकिन लोहे की जाली जैसी आसान ट्रिक से आप इस समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं और अपने पुराने बर्तनों का भी इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

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