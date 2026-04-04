ईशा अंबानी ने NMACC की तीसरी एनिवर्सरी में बिखेरी खूबसूरती, व्हाइट सूट में दिखा सादगी भरा अंदाज

नारी डेस्क: मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की फैमिली ने हाल ही में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) की तीसरी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई। इस शानदार इवेंट में सभी की निगाहें उनकी बेटी ईशा अंबानी पर टिकी रही, जिन्होंने अपने सादगी भरे और रॉयल लुक से सबका दिल जीत लिया। इस खास अवसर पर ईशा ने व्हाइट कलर का सिंपल सूट पहना था, जिस पर खूबसूरत एंब्रॉयडेड वर्क किया गया था। उनका यह ट्रेडिशनल लुक बेहद ही आकर्षक और स्टाइलिश लग रहा था। उन्होंने अपने लुक को और भी परफेक्ट बनाने के लिए इयरिंग्स पहने और अपने मेकअप को काफी सटल और नैचुरल रखा। उनके बालों को स्ट्रेट स्टाइल में सेट किया गया था, जो उनके रॉयल अंदाज को और भी उभार रहा था।

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें

ईशा अंबानी ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए कई पोज दिए, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और उनके सादगी भरे yet खूबसूरत लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

फैशन और स्टाइल का परफेक्ट उदाहरण

ईशा का यह लुक यह दिखाता है कि सादगी में भी खूबसूरती और रॉयल वाइब छिपी होती है। व्हाइट सूट, सटल मेकअप, स्ट्रेट बाल और हल्के एसेसरीज़ ने उन्हें परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक दिया, जिसे देखकर सभी फोटोग्राफर्स और फैंस मंत्रमुग्ध हो गए। NMACC की तीसरी एनिवर्सरी में ईशा अंबानी ने सिर्फ फैमिली के जश्न में ही चार चाँद नहीं लगाए, बल्कि अपने सादगी और स्टाइल के मेल से सभी को प्रभावित किया। उनके इस लुक ने साबित कर दिया कि कम ही ज्यादा होता है, और सादगी भी बेहद खूबसूरत लग सकती है।