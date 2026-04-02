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पालतू कुत्तों ने रोक दी अपनी मालकिन की विदाई, फूट-फूटकर रोई दुल्हन को देख भावुक हुए लोग

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Apr, 2026 07:37 PM
पालतू कुत्तों ने रोक दी अपनी मालकिन की विदाई, फूट-फूटकर रोई दुल्हन को देख भावुक हुए लोग

नारी डेस्क: देहरादून में एक दुल्हन की विदाई का वीडियो दिल को छू लेने वाले कारणों से वायरल हो गया, क्योंकि उसके वफादार कुत्तों ने उसे जाने ही नहीं दिया। गौरी सिंह, जो अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में कदम रख रही थीं, अपनी विदाई के समय अपने प्यारे पालतू जानवरों के प्यार से भावुक हो गईं। Doggu Squad नाम के पेज पर शेयर किए गए एक वीडियो में, जो उनके तीन पालतू जानवरों के लिए बनाया गया है, सिंह और उनके दूल्हे को शादी की रस्मों के बाद जाते हुए देखा जा सकता है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जैसे ही वे वहां से जाने लगते हैं, तीन कुत्तेस्नोई (एक लैब्राडोर), मिश्कू (एक गोल्डन रिट्रीवर), और लैला (एक जर्मन शेफर्ड) उन्हें बालकनी से देख लेते हैं। जैसे ही कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं, सिंह की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुत्तों ने अलग होने से मना कर दिया,  खुद को रोक न पाने पर, सिंह अपने पालतू जानवरों से मिलने के लिए वापस बालकनी में चली जाती हैं। उन्हें बारी-बारी से हर कुत्ते को प्यार करते और धीरे से कहते हुए देखा जा सकता है, "मम्मा यहीं है," जिससे वे उन्हें यकीन दिलाती हैं कि वह अभी भी वहीं हैं। 

कुत्ते जो साफ़ तौर पर उसे जाने नहीं देना चाहते थे, उससे लिपट गए यह उनके बीच के गहरे बंधन को दिखाता है। उनकी मासूम आंखों और कोमल आवाजों  ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो के कैप्शन में लिखा है- "उसने तो 'हां' कह दिया, लेकिन उसके बच्चों ने अलविदा कहा।" तब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी के दिल को छू गया है, देखने वाले इन कुत्तों की वफादारी और सिंह के उनके प्रति प्यार की तारीफ कर रहे हैं।

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