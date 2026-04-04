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NMACC एनिवर्सरी में नीता अंबानी पर टिकी  नजरें, गोल्डन साड़ी में एकदम महारानी लगी Mrs Ambani

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Apr, 2026 01:48 PM
NMACC एनिवर्सरी में नीता अंबानी पर टिकी  नजरें, गोल्डन साड़ी में एकदम महारानी लगी Mrs Ambani

नारी डेस्क: 3 अप्रैल, 2026 को जब नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) ने अपनी तीसरी सालगिरह मनाई, तो इसकी संस्थापक नीता मुकेश अंबानी ने पिंक कार्पेट पर एक शानदार छाप छोड़ी। उन्होंने एक ऐसा खास पहनावा चुना, जो पारंपरिक कारीगरी और आज के डिज़ाइन का मेल था और जो इस संस्थान की सोच को बखूबी दिखाता था। नीता अंबानी का लुक अपनी प्रतीकात्मक और खूबसूरत बारीकियों की वजह से सबसे अलग था। उनके पूरे लुक का मुख्य आकर्षण एक खास तौर पर बनवाई गई 'पिघले सोने' जैसी सिल्क की साड़ी थी, जो कार्यक्रम की रोशनी में एक चमकदार, लगभग तरल जैसी चमक बिखेर रही थी।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इस साड़ी का कपड़ा बहुत ही उम्दा था, जिसमें सुनहरे रंग के साथ गहरे लाल रंग की झलक भी थी, जिससे रंगों का एक शानदार मेल बन रहा था। पूरी साड़ी पर बारीक जरी का काम किया गया था, और इसके चौड़े बॉर्डर पर पारंपरिक 'पैजली' (आम के आकार वाले) डिजाइन बने थे यह एक ऐसा तत्व था जिसने आधुनिक सुनहरे फिनिश को पारंपरिक भारतीय डिजाइन से जोड़ा। उन्होंने साड़ी को पारंपरिक 'निवी' स्टाइल में पहना था, जिसमें प्लेट्स (चुन्नटें) करीने से पिन की हुई थीं और पल्लू भी व्यवस्थित ढंग से जमा हुआ था। साड़ी के साथ उन्होंने एक खास तौर पर सिलवाया गया, गहरे लाल और सुनहरे रंग का ब्लाउज़ पहना था। छोटी आस्तीनों और एक सधी हुई बनावट वाला यह ब्लाउज, साड़ी के गहरे लाल रंगों से मेल खाता था, जिससे पूरे पहनावे में रंगों की एकरूपता बनी रही।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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गहनों ने इस पूरे पहनावे को और भी ज़्यादा शाही और शानदार बना दिया। पन्ने और माणिक (रूबी) जैसे चमकीले रत्नों से जड़ा हुआ, कई परतों वाला एक हार इस पूरे लुक का मुख्य आकर्षण था। साड़ी के रत्नों से मेल खाते हुए झुमके और साथ में सोने की कई चूड़ियां और एक शानदार अंगूठी ने उनके इस लुक को पूरा किया। उनके बालों और मेकअप के चुनाव ने उनके लुक में एक नरम और पारंपरिक स्पर्श जोड़ा। बालों को करीने से संवारकर बीच से मांग निकालकर जूड़ा बनाया गया था, जिसे ताज़े सफेद फूलों के गजरे से सजाया गया था, यह हेयरस्टाइल उनके बेहद शानदार पहनावे के साथ एक अच्छा संतुलन बना रहा था। उनका मेकअप भी बहुत ही सधा हुआ और सादगी भरा था, जिसमें आंखों में हल्का काजल, होठों पर प्राकृतिक रंग की लिपस्टिक और उनकी पहचान बन चुकी लाल बिंदी शामिल थी। 


अपने भाषण में, नीता अंबानी ने तीन नंबर के सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया और इसके लिए उन्होंने त्रिमूर्ति - ब्रह्मा, विष्णु और महेश - के साथ-साथ तीन देवियों - सरस्वती, लक्ष्मी और काली - का ज़िक्र किया। उन्होंने पवित्र नदियों की त्रिवेणी - गंगा, यमुना और सरस्वती - पर भी प्रकाश डाला, और इस तरह परंपरा को संस्थान की इस बड़ी उपलब्धि से जोड़ा। उन्होंने कहा- "जब हमने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर शुरू किया था, तो हमने एक वादा किया था कि हम भारत की बेहतरीन चीज़ों को दुनिया के सामने लाएंगे, और दुनिया की बेहतरीन चीज़ों को भारत में लाएंगे।" इस तरह उन्होंने भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच पर लाने के सेंटर के मिशन को दोहराया।

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