41 की उम्र में मां बनने जा रहीं दिव्यांका त्रिपाठी का घर है बेहद आलीशान,देखें Inside Photos

नारी डेस्क: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और ‘ये है मोहब्बतें’ में इशिता भल्ला यानी ‘ईशी मां’ के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। खबर है कि वह 41 साल की उम्र में मां बनने जा रही हैं। इस खुशखबरी से उनके फैंस बेहद खुश हैं और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इसी बीच उनके खूबसूरत और लग्जरी घर की भी खूब चर्चा हो रही है।

मॉडर्न और विंटेज का शानदार मेल

दिव्यांका अपने पति विवेक दाहिया के साथ मुंबई में एक आलीशान घर में रहती हैं। उनके घर की झलक फराह खान के व्लॉग में भी देखने को मिल चुकी है। घर का हर कोना मॉडर्न डिजाइन, विंटेज स्टाइल और कोजी वाइब्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है।

एंट्रेंस देता है क्लासी फर्स्ट इम्प्रेशन

घर के एंट्रेंस पर बेज रंग की दीवारें और एक सफेद रंग का विंटेज हैंगिंग लैंप लगा है, जो क्लासिक लुक देता है। साथ ही ‘2001 - VIVEK DIVYANKA’ लिखी नेमप्लेट इस जगह को पर्सनल टच देती है।

पॉजिटिव एनर्जी से भरा एंट्री एरिया

घर में प्रवेश करते ही एक कंसोल टेबल पर भगवान गणेश की पीतल की मूर्ति रखी गई है, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। पास में बड़ा शीशा और खूबसूरत पेंटिंग्स इस जगह को और आकर्षक बनाते हैं।

अचीवमेंट वॉल में झलकती है सफलता

घर में एक खास ‘अचीवमेंट वॉल’ बनाई गई है, जहां दिव्यांका और विवेक ने अपनी ट्रॉफियां और अवॉर्ड्स सलीके से सजाए हैं। सफेद बैकग्राउंड में ये ट्रॉफियां और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं।

स्टाइलिश और कोजी लिविंग एरिया

लिविंग एरिया में ब्राउन लेदर सोफा, ब्लैक-व्हाइट डिजाइन वाली चेयर और जूट का कारपेट रखा गया है। छत पर लकड़ी के बीम और दीवारों का टेक्सचर इसे मॉडर्न और वॉर्म लुक देते हैं।

शांत और सुकून भरा रीडिंग कॉर्नर

घर में एक खास रीडिंग कॉर्नर भी है, जहां किताबों के लिए ओपन शेल्व्स और बैठने के लिए आरामदायक सोफा रखा गया है। यह जगह पढ़ने और रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

खूबसूरत और सादगी भरा पूजा घर

दिव्यांका के घर का पूजा एरिया बहुत ही शांत और पॉजिटिव वाइब्स देता है। यहां भगवान की मूर्तियां, फूल और दीया सजाया गया है, जो घर में आध्यात्मिक माहौल बनाता है।

मार्बल फ्लोर और बड़ी कांच की खिड़कियां

घर का फर्श सफेद मार्बल से बना है, जो घर को साफ और बड़ा दिखाता है। वहीं बड़ी कांच की खिड़कियां प्राकृतिक रोशनी को अंदर लाकर घर को फ्रेश और खुला बनाती हैं।

सिंपल लेकिन एलिगेंट सीढ़ियां

घर की सीढ़ियां ग्रे मार्बल से बनी हैं, जो सादगी और आधुनिकता का सुंदर उदाहरण हैं। त्योहारों पर इन्हें फूलों और रंगोली से सजाया जाता है।

बालकनी में मिलता है सुकून

घर की बालकनी या टेरेस में हरे-भरे पौधे और वार्म वाइट एलईडी लाइट्स लगी हैं। यह जगह शाम के समय बैठने और त्योहार मनाने के लिए बेहद खूबसूरत लगती है। दिव्यांका त्रिपाठी का घर मॉडर्न और पारंपरिक डिजाइन का बेहतरीन मिश्रण है। उनका यह आलीशान आशियाना न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि होम डेकोर के लिए भी शानदार इंस्पिरेशन देता है।