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नवजोत सिंह सिद्धू ने बेटी को दिया आलीशान घर, देखें Inside तस्वीरें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 24 Mar, 2026 03:44 PM
नवजोत सिंह सिद्धू ने बेटी को दिया आलीशान घर, देखें Inside तस्वीरें

नारी डेस्क:  पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनका अमृतसर स्थित शानदार घर, जिसे उन्होंने अपनी बेटी राबिया के नाम कर दिया है। करीब 1 एकड़ (लगभग 49,500 वर्ग फुट) में फैला यह घर उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का बेहतरीन उदाहरण है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आलीशान घर साल 2014-15 में करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ था। इस घर में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी खास ध्यान रखा गया है। घर में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा जैसी लग्जरी सुविधाओं के अलावा एक शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इसे खास बनाता है।

 मॉडर्न और कंटेंपररी आर्किटेक्चर

यह घर मॉडर्न और कंटेंपररी आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। बाहर की दीवारों पर पत्थरों की क्लैडिंग और लकड़ी के पैनल इसे प्राकृतिक और रॉयल लुक देते हैं। घर के चारों ओर हरा-भरा लॉन, करीने से कटे पौधे और कंक्रीट के रास्ते इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। बड़े कांच के दरवाजे और बालकनी घर को खुला और हवादार बनाते हैं।

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 भव्य एंट्री और बाहरी सजावट

घर का एंट्री एरिया बेहद शानदार है। यहां पत्थर की नक्काशी वाली बड़ी मूर्तियां लगी हैं, जो पारंपरिक और आध्यात्मिक माहौल बनाती हैं। रात के समय वार्म लाइट और दीयों से पूरा एरिया रोशन होता है, जो इसे और भी आकर्षक बना देता है।

लग्जरी लिविंग एरिया

घर का लिविंग रूम बेहद क्लासी और आरामदायक है। दीवारों पर बेज स्टोन वॉल क्लैडिंग की गई है, जो नेचुरल और प्रीमियम लुक देती है। यहां आरामदायक लेदर सोफे और सॉफ्ट लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरा माहौल शांत और लग्जरी महसूस होता है।

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मॉडर्न-विंटेज झूमर का कमाल

लिविंग एरिया में लगे बड़े झूमर इसकी सबसे खास बात हैं। ये झूमर मॉडर्न और विंटेज स्टाइल का मिश्रण हैं, जिनमें गोल्ड और सिल्वर मेटल का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। इनकी वार्म लाइटिंग पूरे कमरे को शाही और एलिगेंट लुक देती है।

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 क्लासिक फर्नीचर और सजावट

घर के हर कोने में क्लासिक टच दिखाई देता है। नक्काशीदार लकड़ी के फ्रेम वाले सोफे, मखमली कुशन और ग्लास सेंटर टेबल इसे और खास बनाते हैं। साथ ही भगवान गणेश और बुद्ध की मूर्तियां और खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स घर की सुंदरता बढ़ाते हैं।

स्टाइलिश सीढ़ियां और खुला स्पेस

घर में ऊपर जाने के लिए कांच और मेटल रेलिंग वाली मॉडर्न सीढ़ियां बनाई गई हैं। संगमरमर का फर्श और बड़ी खिड़कियां घर को और ज्यादा खुला और रोशनी से भरपूर बनाती हैं। शानदार डाइनिंग एरिया डाइनिंग एरिया में मार्बल-टॉप डाइनिंग टेबल रखी गई है, जो बेहद प्रीमियम लगती है। इसके साथ आरामदायक कुर्सियां इसे क्लासी और शाही लुक देती हैं। घर की दीवारों पर बड़ी-बड़ी एंटीक पेंटिंग्स और आर्टवर्क लगाए गए हैं। ये घर को एक म्यूजियम जैसा रॉयल टच देते हैं और इंटीरियर को और आकर्षक बनाते हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू का यह अमृतसर वाला घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि लग्जरी, क्लास और परंपरा का बेहतरीन मेल है। मॉडर्न सुविधाओं के साथ विंटेज स्टाइल का यह कॉम्बिनेशन इसे बेहद खास और इंस्पायरिंग बनाता है।
 

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