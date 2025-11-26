दीपिका कक्कड़ ने मुस्लिम धर्म अपनाकर क्या रखा था नाम, शोएब संग निकाह से जुड़ी ये बात हैरान कर देगी

नारी जेस्क : टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और उनके पति शोएब इब्राहिम आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही कारणों से उनकी जिंदगी मीडिया की नजर में रहती है। “ससुराल सिमर का” से घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दीपिका कक्कड़ इन दिनों लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। उनकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन ट्रीटमेंट अभी दो साल तक चलने वाला है। इस मुश्किल समय में शोएब इब्राहिम उनका हर कदम पर ख्याल रख रहे हैं।

धर्म बदलकर किया निकाह

दीपिका और शोएब की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने 22 फरवरी 2018 को एक पारंपरिक समारोह में निकाह किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस निकाह के लिए दीपिका ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया और अपना नाम भी बदल लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कपल के वेडिंग कार्ड में दीपिका का नाम “फैजा” लिखा हुआ था।

दीपिका ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, “हां, मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। लेकिन, मैंने कब और क्यों इसे अपनाया, यह मेरा पर्सनल मामला है और मीडिया के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं अपने फैसले से बेहद खुश हूं।”

शोएब के साथ प्यार की शुरुआत

दीपिका और शोएब की मुलाकात “ससुराल सिमर का” के सेट पर हुई थी। दोनों ने शो में पति-पत्नी की भूमिका निभाई और काम करते-करते उनके बीच प्यार हो गया। हालांकि, दीपिका पहले से शादीशुदा थीं। उन्होंने खुलासा किया था कि शोएब ने कभी उनकी पहली शादी को खत्म कराने में कोई भूमिका नहीं निभाई। दीपिका ने कहा कि जब वो पर्सनल लाइफ की परेशानियों से जूझ रही थीं, तब शोएब ने एक सच्चे दोस्त की तरह उनका साथ दिया।