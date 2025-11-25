02 DECTUESDAY2025 8:17:39 PM
Nari

आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र की हालत थी बेहद खराब, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे एक्टर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Nov, 2025 10:01 AM
आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी धर्मेंद्र की हालत थी बेहद खराब, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे एक्टर

नारी डेस्क: धर्मेंद्र एक जीते-जागते लेजेंड थे। अपनी पहली फिल्म से ही उन्होंने देश को दिखा दिया कि वह इंडस्ट्री पर राज करने आए हैं, और वह हमेशा के लिए बॉलीवुड के 'एंग्री यंग मैन' बन गए। सुपरस्टार अपनी आखिरी सांस तक काम करना चाहते थे और उन्होंने शूटिंग जारी रखी। एक्टर की आखिरी फिल्म, इक्कीस दिसंबर 2025 में रिलीज़ होने वाली है। अब, उनके को-स्टार ने फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र की हेल्थ को याद किया।


को एक्टर ने याद किया शूटिंग का वक्त

धर्मेंद्र आखिरी बार श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' में स्क्रीन पर दिखेंगे, जो दिसंबर 2025 में रिलीज़ होगी। फिल्म में धर्मेंद्र अगस्त्य नंदा के दादा, 'ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल' का रोल निभा रहे हैं। उनकी को-स्टार सुहासिनी मुले उनकी पत्नी का रोल कर रही हैं। News19 के साथ एक इंटरव्यू में, सुहासिनी मुले ने दिवंगत लेजेंड के साथ काम करने के अपने अनुभव और उम्र से जुड़ी दिक्कतों के बावजूद सेट पर उनके काम करने के तरीके के बारे में बात की।


एक्टर की टाइमिंग थी कमाल

यह ध्यान देने वाली बात है कि धर्मेंद्र ने कभी भी अपने फैंस से अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की। वह हमेशा दुनिया को अपना शेर वाला अवतार दिखाते थे। सुहासिनी ने बताया कि भले ही धर्मेंद्र 89 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी टाइमिंग की समझ नहीं खोई। उनके साथ छोटे-मोटे सीन थे, लेकिन उनमें भी उनकी टाइमिंग कमाल की थी। सुहासिनी ने सुपरस्टार के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार मिले, तो धर्मेंद्र एक कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, वे मुश्किल से उठे और अपनी कुर्सी उन्हें दे दी, और जब वह खड़ी थीं तो वे बैठे नहीं। 


वह ठीक से खड़े भी नहीं पाते थे

सुहासिनी ने बताया- " मैंने उनसे बैठने के लिए कहा और कहा कि मैं दूसरी कुर्सी मांग लूंगी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, 'आप बैठेंगी, तभी मैं बैठूंगा, नहीं तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ?'" सुहासिनी ने आगे बताया कि वह उनके सुपरस्टारडम से बहुत खुश थीं। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र 89 साल के थे, इसलिए वह ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते थे। इसलिए, उनके फ़ैन उनके पास आकर बैठते थे और उनके ऑटोग्राफ़ लेते थे। वे उनके साथ बैठकर फ़ोटो भी लेते थे, और वह उन्हें कभी भगाते नहीं थे। 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it