क्रिस्पी Schezwan सिंघाड़ा

  19 Dec, 2025
क्रिस्पी Schezwan सिंघाड़ा

नारी डेस्क : अगर आप चाय के साथ या पार्टी के लिए कुछ अलग, क्रिस्पी और चटपटा बनाना चाहते हैं, तो क्रिस्पी शेज़वान सिंघाड़ा एक परफेक्ट रेसिपी है। सिंघाड़ा जहां सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वहीं शेज़वान सॉस और मसालों के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। यह डिश कम तेल में बनती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आती है।

Servings - 3

सामग्री (INGREDIENTS)

सिंघाड़ा (Water Chestnuts) – 500 ग्राम

पानी – 700 मिलीलीटर

नमक – 1/4 छोटा चम्मच

कॉर्न फ्लोर – 2 बड़े चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

लहसुन (बारीक कटा हुआ) – 2 छोटे चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

सफेद तिल – 1 बड़ा चम्मच

शेज़वान सॉस – 2 बड़े चम्मच

हरी प्याज (बारीक कटी हुई) – 1 बड़ा चम्मच

गरम तेल – 40 मिलीलीटर

बनाने की विधि (PREPARATION)

1. एक पैन में 500 ग्राम सिंघाड़ा, 700 मिलीलीटर पानी और 1/4 छोटा चम्मच नमक डालकर 5 मिनट तक उबाल लें।

2. गैस बंद करें, पानी छान लें और सिंघाड़ों के छिलके उतार लें।

3. अब छीले हुए सिंघाड़ों को एक बाउल में डालें, इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी सिंघाड़े कोट हो जाएं।

4. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और सिंघाड़ों को 8–10 मिनट तक बेक करें। फिर बाहर निकालकर अलग रख दें।

5. एक दूसरे बाउल में लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, सफेद तिल, शेज़वान सॉस, हरी प्याज और गरम तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

6. अब इसमें बेक किए हुए सिंघाड़े डालें और हल्के हाथ से मिक्स करें।

7. सर्विंग प्लेट में निकालें और ऊपर से हरी प्याज डालकर गार्निश करें।

8. गरमागरम क्रिस्पी शेज़वान सिंघाड़ा परोसें।

