क्रिस्पी बैंग बैंग Paneer

नारी डेस्क : अगर आप घर पर कुछ क्रिस्पी, स्पाइसी और अलग तरह का पनीर स्नैक बनाना चाहते हैं, तो क्रिस्पी बैंग बैंग पनीर एक बेहतरीन रेसिपी है। यह डिश बाहर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट होती है, जिसे खास दही और चिली ऑयल से बनी सॉस के साथ तैयार किया जाता है। कॉर्न फ्लेक्स की कोटिंग इसकी क्रंचीनेस को और बढ़ा देती है। इसे आप स्नैक, स्टार्टर या पार्टी डिश के रूप में भी आसानी से बना सकते हैं।
Servings - 4
सामग्री
ओट्स का आटा – 60 ग्राम
नमक – 1/2 छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच
पानी – 70 मिलीलीटर
कॉर्न फ्लेक्स – 90 ग्राम
पपरिका – 1/8 छोटा चम्मच
पनीर – 250 ग्राम
दही – 130 ग्राम
चिली ऑयल – 1 छोटा चम्मच
नमक – 1/4 छोटा चम्मच
शहद – 1/2 छोटा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – 1/8 छोटा चम्मच
हरी स्प्रिंग अनियन (गार्निश के लिए)
बनाने की विधि
1. एक बाउल में ओट्स का आटा, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 70 मिलीलीटर पानी डालें। इन्हें अच्छे से फेंटकर स्मूद बैटर बना लें और अलग रख दें।
2. अब कॉर्न फ्लेक्स और पपरिका को फूड प्रोसेसर या मिक्सर में डालकर बारीक क्रम्ब (चूरा) बना लें और अलग रख दें।
3. पनीर को स्लाइस में काट लें। हर स्लाइस को पहले तैयार बैटर में डुबोएं, फिर कॉर्न फ्लेक्स के चूरे में अच्छी तरह कोट कर लें।
4. कोट किए हुए पनीर को बेकिंग ट्रे में रखें। ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और पनीर को 7–8 मिनट तक बेक करें।
5. अब एक बाउल में दही, चिली ऑयल, 1/4 छोटा चम्मच नमक, शहद और 1/8 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।
6. बेक किए हुए पनीर के ऊपर तैयार सॉस डालें और ऊपर से हरी स्प्रिंग अनियन छिड़कें।
7. स्वादिष्ट क्रिस्पी बैंग बैंग पनीर तैयार है। इसे गरम-गरम सर्व करें।
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