नारी डेस्क : अगर आप पनीर की कोई रिच और रेस्टोरेंट-स्टाइल डिश ट्राई करना चाहते हैं, तो लाहौरी पनीर कोरमा एक बेहतरीन विकल्प है। मसालों की खुशबू, दही और देसी घी की क्रीमी ग्रेवी और हल्के मसालेदार स्वाद के साथ यह डिश खाने में बेहद लाजवाब लगती है। खास मौकों या डिनर के लिए परफेक्ट यह रेसिपी आपके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देगी।

Servings - 4

सामग्री

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

हल्दी – 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च – 1/2 छोटा चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच

पनीर स्लाइस – 250 ग्राम

सूखा मसाला (पीसने के लिए)

भुना धनिया – 1 बड़ा चम्मच

भुना जीरा – 1 बड़ा चम्मच

भुनी लौंग – 6

काली मिर्च – 12

बड़ी इलायची – 1

ग्रेवी के लिए

तेल – 1 बड़ा चम्मच

देसी घी – 2 बड़े चम्मच

लौंग – 3

बड़ी इलायची – 1

काली मिर्च – 6-7

प्याज – 120 ग्राम

अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

हल्दी – 1/8 छोटा चम्मच

लाल मिर्च – 1/8 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

टमाटर प्यूरी – 150 ग्राम

पानी – 70 मिली

दही – 50 ग्राम

कसूरी मेथी – 1/2 छोटा चम्मच

हरी मिर्च – 2

हरा धनिया – 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया – गार्निश के लिए

बनाने की विधि

1. एक बाउल में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और तेल डालकर अच्छे से मिलाएं।

2. इसमें पनीर डालकर अच्छे से कोट करें और 10 मिनट के लिए मेरिनेट करें।

3. अब मूसल में भुना धनिया, जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची डालकर दरदरा पीस लें।

4. में तेल गरम करें और मेरिनेट किया हुआ पनीर गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का फ्राई करें। फिर अलग रख दें।

5. उसी कढ़ाही में देसी घी गरम करें। इसमें लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च डालें।

6. अब इसमें प्याज डालकर 2-3 मिनट तक भूनें।

7. अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर 1 मिनट तक पकाएं।

8. अब नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं।

9. टमाटर प्यूरी डालकर 3-4 मिनट तक पकाएं।

10. पानी डालकर 2-3 मिनट तक उबालें।

11. अब दही और पिसा हुआ मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं।

12. इसमें फ्राई किया हुआ पनीर, कसूरी मेथी, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर 1-2 मिनट तक पकाएं।

13. गैस बंद करें, सर्विंग डिश में निकालें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं।

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