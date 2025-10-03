क्रिस्पी चिल्ली ऑयल फ्राइड Egg

नारी डेस्क : स्नैक या ब्रेकफास्ट में कुछ अलग और टेस्टी ट्राय करना चाहती हैं? यह क्रिस्पी चिल्ली ऑयल फ्राइड एग रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। सुनहरी टोस्ट के ऊपर एवोकाडो और मसालेदार अंडा, साथ में हल्की-सी चिल्ली ऑयल इसे देखकर ही भूख बढ़ जाएगी। यह रेसिपी जल्दी बन जाती है और खाने में स्वाद में लाजवाब होती है।

Servings - 3

सामग्री

ब्रेड स्लाइस – 3

ऑलिव ऑयल – 2 टेबलस्पून

चिल्ली ऑयल – 2 टेबलस्पून

अंडे – 3

एवोकाडो – 140 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/2 चम्मच

हरी स्प्रिंग ऑनियन – 1 चम्मच

विधि

1. एक पैन में ब्रेड स्लाइस रखें और दोनों तरफ ऑलिव ऑयल ब्रश करें। ब्रेड को दोनों तरफ सुनहरा और क्रिस्पी होने तक टोस्ट करें, फिर पैन से निकाल लें।

2. एक दूसरे पैन में चिल्ली ऑयल गरम करें। फिर सावधानी से एक अंडा पैन में फोड़ें। ढककर 1–2 मिनट तक पकाएं, या जब तक अंडा आपकी पसंद के अनुसार पक न जाए। फिर आग से हटा लें।

3. टोस्टेड ब्रेड को सर्विंग बोर्ड पर रखें। इसके ऊपर एवोकाडो के स्लाइस रखें और फिर तैयार अंडा रखें। ऊपर से नमक, काली मिर्च और हरी स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करें।

4. अब गरम-गरम परोसें।

