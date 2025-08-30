बदलते मौसम में खांसी से परेशान? ये घरेलू नुस्खे देंगे मिनटों में राहत!

नारी डेस्क: जैसे ही मौसम बदलता है, खांसी, जुकाम और गले की खराश की शिकायतें आम हो जाती हैं। ठंडी हवा, धूल-मिट्टी और एलर्जी से गले में जलन और लगातार खांसी होने लगती है। कई बार खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नींद भी पूरी नहीं हो पाती और दिनभर थकावट महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हर बार दवाइयों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। आपके घर में मौजूद कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय हैं, जो मिनटों में राहत पहुंचा सकते हैं।

अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले की सूजन और खराश को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही, शहद गले को मुलायम बनाता है और उसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण इन्फेक्शन से बचाते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। इसके लिए आपको एक चम्मच अदरक का रस निकालकर उसमें आधा चम्मच शहद मिलाना होगा। इस मिश्रण को दिन में दो बार सेवन करने से खांसी में तुरंत राहत मिलती है। खासकर सर्दी-खांसी के मौसम में यह नुस्खा बहुत फायदेमंद होता है।

हल्दी वाला दूध – दादी मां का नुस्खा

हल्दी को प्राकृतिक एंटीबायोटिक माना जाता है, और यह गले की खराश, खांसी और जुकाम को ठीक करने में मदद करती है। हल्दी में कर्क्यूमिन नामक तत्व होता है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इन्फेक्शन को दूर करता है। सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। यह उपाय गले की खराश को तुरंत शांत करता है और खांसी से निजात दिलाता है। इसके अलावा, हल्दी वाला दूध शरीर को अंदर से भी गर्माहट प्रदान करता है और सर्दी-जुकाम के असर को कम करता है।

तुलसी और काली मिर्च की चाय – आयुर्वेदिक इलाज

तुलसी के पत्तों में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो खांसी और सर्दी-जुकाम में राहत पहुंचाते हैं। काली मिर्च में पिपेरिन नामक तत्व होता है, जो बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है और श्वसन तंत्र को साफ करता है। इसके लिए कुछ तुलसी के पत्तों को उबालकर उसमें काली मिर्च और थोड़ा सा शहद डालकर चाय बना सकते हैं। यह चाय न केवल गले को आराम देती है, बल्कि बलगम निकालने में भी मदद करती है। दिन में एक से दो बार इस चाय का सेवन करें, यह खांसी और गले की खराश से तुरंत राहत दिलाएगा।

भाप लेना – तुरंत राहत का तरीका

गले की सूजन और खांसी से राहत पाने के लिए भाप लेना एक बेहतरीन उपाय है। भाप से गले की नमी बनी रहती है और यह बंद नाक को खोलने में मदद करती है। भाप लेने के लिए आप एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें अजवाइन या पुदीना की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। अब इस गर्म पानी से निकलने वाली भाप को तौलिए से सिर ढककर खींचें। भाप लेने से गले की सूजन कम होती है और बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। यह तरीका बहुत ही आसान और प्रभावी है।

गुनगुने पानी से नमक वाले गरारे

गले की खराश और खांसी का एक पुराना और असरदार इलाज है गुनगुने पानी से गरारे करना। नमक मिलाकर गरारे करने से गले के संक्रमण को कम करने में मदद मिलती है। नमक में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले की सूजन और जलन को कम करते हैं। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालें और इस पानी से दिन में दो से तीन बार गरारे करें। इससे गले में आराम मिलेगा और खांसी में भी काफी राहत मिलेगी।

ध्यान रखें

खांसी और गले की खराश बदलते मौसम में आम समस्या बन जाती है, लेकिन यदि इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह एक गंभीर परेशानी बन सकती है। ये घरेलू नुस्खे आपको तुरंत राहत देने में मदद करेंगे, लेकिन यदि खांसी 10 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है या बुखार के साथ हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

