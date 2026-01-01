01 JANTHURSDAY2026 10:02:43 PM
Nari

चिली गार्लिक Potatoes

  • Edited By Monika,
  • Updated: 01 Jan, 2026 07:07 PM
चिली गार्लिक Potatoes

नारी डेस्क : सर्दियों या किसी भी मौसम में अगर आप कुछ स्पाइसी और क्रिस्पी स्नैक खाने का मन बना रहे हैं, तो चिली गार्लिक पोटैटो एक बेहतरीन विकल्प है। यह रेसिपी स्वाद में तीखी, लहसुन की खुशबू से भरपूर और बनाने में बेहद आसान है। सिर्फ कुछ सामग्री और मिनटों में आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसे चाय, फ्रेंड्स के साथ मीटिंग या पार्टी स्नैक के रूप में सर्व किया जा सकता है।

Servings - 2

PunjabKesari

सामग्री

उबले हुए आलू – 380 ग्राम

हरा धनिया – 1 बड़ा चम्मच

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1 छोटा चम्मच

लहसुन पाउडर – 1 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

मक्खन – 1 बड़ा चम्मच

कॉर्नफ्लोर का घोल – 1 बड़ा चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. एक बाउल में 380 ग्राम उबले हुए आलू डालें। इसमें 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।

2. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन गर्म करें। इसमें तैयार आलू का मिश्रण डालकर 2–3 मिनट तक भूनें।

3. अब 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल डालें और 1–2 मिनट तक पकाएं।

4. गर्मागर्म सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it