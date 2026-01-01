चिली गार्लिक Potatoes

नारी डेस्क : सर्दियों या किसी भी मौसम में अगर आप कुछ स्पाइसी और क्रिस्पी स्नैक खाने का मन बना रहे हैं, तो चिली गार्लिक पोटैटो एक बेहतरीन विकल्प है। यह रेसिपी स्वाद में तीखी, लहसुन की खुशबू से भरपूर और बनाने में बेहद आसान है। सिर्फ कुछ सामग्री और मिनटों में आप इसे घर पर बना सकते हैं। इसे चाय, फ्रेंड्स के साथ मीटिंग या पार्टी स्नैक के रूप में सर्व किया जा सकता है।

Servings - 2

सामग्री

उबले हुए आलू – 380 ग्राम

हरा धनिया – 1 बड़ा चम्मच

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1 छोटा चम्मच

लहसुन पाउडर – 1 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

मक्खन – 1 बड़ा चम्मच

कॉर्नफ्लोर का घोल – 1 बड़ा चम्मच

विधि

1. एक बाउल में 380 ग्राम उबले हुए आलू डालें। इसमें 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिलाएं।

2. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच मक्खन गर्म करें। इसमें तैयार आलू का मिश्रण डालकर 2–3 मिनट तक भूनें।

3. अब 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल डालें और 1–2 मिनट तक पकाएं।

4. गर्मागर्म सर्व करें।

