लाल मिर्च और गाजर है इस खूबसूरत एक्ट्रेस की चमकती त्वचा का राज, आप भी कर सकती हैं ट्राई

  Edited By vasudha,
  Updated: 11 Sep, 2025 03:14 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा ने स्वस्थ और चमकदार त्वचा का राज सोशल मीडिया पर साझा किया। इंस्टाग्राम पर अपनी नवीनतम पोस्ट में, उन्होंने उन Food Items का खुलासा किया जो उन्हें प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद करते हैं। अदा ने इंस्टाग्राम रील्स पर देखी गई एक रेसिपी बनाते हुए अपना एक वीडियो साझा किया। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभिनेत्री ने बताया कि इस व्यंजन में ढेर सारी गाजर की जरूरत होती है, जिन्हें बारीक कटा हुआ होता है। इसमें उन्होंने एक चम्मच शाकाहारी शहद, थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस और तिल के बीज मिलाए। क्लिप में, 'केरल स्टोरी' अभिनेत्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है- "मैंने इंस्टाग्राम रील्स पर यह रेसिपी देखी। इसके लिए आपको ढेर सारी गाजर चाहिए। गाजर के सिर और पैर काट लें। और फिर पतली, पतली, पतली स्ट्रिप्स बना लें। इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए 6 घंटे हैं, तो इसके लिए 10 मिनट काफी हैं। 1 चम्मच वीगन शहद। सरसों का तेल। नमक। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। मिलाएँ। और एक नींबू। उसके ऊपर, तिल। मिलाएँ। इसे खाने के बाद आप मजबूत हो जाएँगे। आपकी त्वचा चमक उठेगी। सभी के साथ शेयर करना न भूलें। ठीक है, अलविदा।" 
 


क्लिप के साथ, अदा ने लिखा- "कौन ट्राई करेगा मेरा स्किनकेयर फॉर्मूला?" पेशेवर मोर्चे पर, 33 वर्षीय अभिनेत्री राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बीएम गिरिराज द्वारा निर्देशित एक आगामी त्रिभाषी फिल्म में देवी की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अदा ने कहा- "मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतने शानदार किरदार निभाने और इतने प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। 'द केरल स्टोरी' जैसी कहानियां हों या रीता सान्याल जैसी काल्पनिक कहानियां, मैं उन्हें यथासंभव यथार्थवादी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि रचनात्मक फिल्म निर्माता मुझे इतने विविध किरदार दे रहे हैं।"
 

