बॉलीवुड एक्ट्रेस Shraddha Kapoor के साथ  शूटिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, फिल्म की शूटिंग रुकी

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के फैंस के लिए एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। अपनी नई फिल्म की शूटिंग के दौरान श्रद्धा एक हादसे का शिकार हो गईं। बताया जा रहा है कि इस घटना में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग को फिलहाल रोक दिया गया है।

कैसे हुआ हादसा?

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धा कपूर इन दिनों डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की नई फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसका संभावित नाम ‘ईथा’ बताया जा रहा है। शूटिंग का शेड्यूल अभी नासिक में चल रहा है। यहीं पर एक सीक्वेंस फिल्माते समय श्रद्धा घायल हुईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रद्धा पारंपरिक नऊवारी साड़ी, भारी गहने और कमरपट्टा पहनकर ढोलकी की धुन पर एक डांस सीक्वेंस शूट कर रही थीं। इस लुक में वह महाराष्ट्र की एक लोक कलाकार का किरदार निभा रही थीं।

डांस करते समय बिगड़ गया बैलेंस

स्रोतों की मानें तो डांस करते हुए श्रद्धा का पैर एक गलत एंगल पर आ गया और उन्होंने अनजाने में पूरा वजन अपने बाएं पैर पर डाल दिया। भारी परिधान और ज्वेलरी की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर पड़ीं। उसी दौरान उनके पैर में चोट लगी, जो बाद में फ्रैक्चर निकला। श्रद्धा ने इस रोल के लिए 15 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया है, जिस वजह से भी उनका संतुलन बिगड़ने में परेशानी आई।

फिल्म की शूटिंग अस्थायी रूप से रुकी

श्रद्धा की चोट गंभीर होने के कारण शूटिंग को रोक दिया गया है। टीम फिलहाल उनकी रिकवरी का इंतजार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धा ठीक होते ही शूटिंग दोबारा शुरू की जाएगी।

फिल्म की कहानी क्या है?

लक्ष्मण उटेकर की यह फिल्म विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की बायोपिक बताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। ये महाराष्ट्र की प्रसिद्ध तमाशा कलाकार थीं, जिन्हें ‘तमाशा सम्राज्ञी’ कहा जाता था। फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर से औधेवाड़ी में शुरू हुई थी और इसे सोलापुर, सतारा और कोल्हापुर में आगे शूट किया जाना है।

