नसों में जमी सारी गंदगी हो जाएगी बाहर, खुल जाएगी ब्लॉकेज, बस ये खाना शुरू कर दें

नारी डेस्कः बड़ी हैल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो अब नसों में ब्लॉकेज होने की समस्या बहुत ही आम सुनने को मिल रही है। आपने भी बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि उनके हाथ-पैर बार-बार सुन्न हो रहे हैं। अगर ऐसा लगातार हो रहा हो तो इसके पीछे की वजह नसों में ब्लॉकेज भी हो सकती है। नीली रंग की बारीक नसें, एक जगह रस्सी की तरह गुच्छों में इक्टठी हो जाती है जिसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं और ऐसा तब होता है जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और सही तरीके से नसों में दौरा नहीं कर पाता।

नसों में ब्लॉकेज होने की सबसे बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल ही है जो लोग फास्ट फूड का अधिक सेवन करते हैं। ऑयली खाना और अनहैल्दी डाइट लेते हैं। फिजिक्ल एक्टिविटी नहीं करते, वजन बहुत ज्यादा है और उन लोगों को इस तरह की समस्या कम उम्र में होने लगती है। अगर नसों में ब्लॉकेज है तो कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर नसों से सारी गंदगी बाहर निकाल सकते हैं और समय रहते नसों को

ब्लॉक होने से बचा सकते हैं।



1. लहसुन और दूध का देसी नुस्खा

यह नुस्खा इतना कारगार है कि इससे बंद नसें तो खुलेगी ही साथ ही में जोड़ों का दर्द, चोट लगने पर होने वाले दर्द को भी जड़ से खत्म कर देगा। बस दूध में कुछ लहसुन की कलियां उबालें और उनका सेवन करें। इसका स्वाद थोड़ा अजीब हो सकता है लेकिन ये नुस्खा है बहुत फायदेमंंद। खाने में भी लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें या लहसुन वाले तेल से नीली नसों की मसाज करें।

2. लहसुन-अदरक, गर्म पानी और काढ़ा

खाने में लहसुन-अदरक का सेवन अधिक करें क्योंकि ये दोनों चीजें ही नसों की अंदरूनी सफाई करती रहती है लेकिन गर्मी में इसका सेवन ज्यादा करने से पहले सलाह जरूर लें। इसी के साथ ग्रीन टी, तुलसी-दालचीनी का काढ़ा आदि पीएं। गर्म गुनगुना पानी पीते रहे। यह सब चीजें आपकी नसों को साफ करती है लेकिन ज्यादा सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है उचित मात्रा में ही सेवन करें या चिकित्सक परामर्शजरूर लें।

3. गर्म तेल की मसाज

शरीर के जिस हिस्से में सुन्नपन की समस्या अधिक है वहां गर्म तेल की मसाज करें। आप जैतून, नारियल, तिल या सरसों का तेल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल के तेल को बिना गर्म करें ही इस्तेमाल कर सकते हैं।

4. गर्म पानी से सिंकाई

ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए गर्म पानी की सिंकाई भी अच्छी मानी जाती है। इससे मांसपेशियों और नसों को आराम मिलता है। गुनगुने पानी से नमक डालकर नहाएं। इससे भी आराम मिलता है।

5. हल्दी वाला दूध

एंटी-सेप्टिक गुणों से भरपूर हल्दी वाला दूध जरूर लें। गर्मी के मौसम में हफते में एक बार इसका सेवन किया जा सकता है। हल्दी, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने में बेहद मददगार होती है। इससे दर्द और

सूजन से भी आराम मिलता है। सब्जी के रूप में भी हल्दी का सेवन करते रहे।



डाइट का भी अहम रोल

नसों की सफाई और आपके सेहतमंद रहने का राज आपकी डाइट ही है। इसलिए विटामिन बी, बी6 और बी12 जरूर लें। दूध,पनीर, दही, केला, बींस ओटमील आदि लें। अगर हाथ-पैर सुन्न होने का कारण एनीमिया है तो भी खून की कमी से हाथ पैरों में झुनझुनाहट रहती हैं इसलिए डाइट में आयरन कैल्शियम भरपूर खाएं। खून बनाने वाले आहार जैसे गाजर, सेब, अनार, चकुंदर खाएं। सुखे मेवे में अंजीर, भीगे हुए बादाम, अखरोट, किशमिश खाएं। फल और हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करें।

किन लोगों को होती हैं नस ब्लॉकेज की समस्या?

नसों में ब्लॉकेज की समस्या उन्हें अधिक होती है जो सही डाइट नहीं लेते और फिजिकिल एक्टिविटी ना के बराबर करते हैं या फिर घंटों एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता। सैर व योग करना चाहिए। एक्सरसाइज कर पसीना बहाना चाहिए, ताकि नसें खुलें।



नोटः नसों के बंद होने की परेशानी को अनदेखा ना कर समय पर ध्यान देना जरूरी है ताकि सर्जरी व दवाइयों से बचा रहा जा सकें। अगर दिक्कत ज्यादा है तो डाक्टरी सलाह समय पर लेनी जरूरी है।