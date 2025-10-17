काला रंग: धन और भाग्य के लिए क्यों है खास? जानें शनि और राहु की कृपा पाने के रहस्य

नारी डेस्क : ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काले रंग का महत्व बेहद गहरा है। यह केवल एक रंग नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग है जो शनि और राहु ग्रहों से जुड़ी होती है। कहा जाता है कि यदि इसे सही दिन और भाव से धारण किया जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन में धन, भाग्य और स्थिरता का मार्ग खोल देता है।

काला रंग: शनि देव का प्रिय प्रतीक

काला रंग शनि देव का प्रिय माना जाता है। शनि अनुशासन, न्याय और कर्मफल के देवता हैं। इस रंग को धारण करने से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और जीवन की बाधाएं कम होती हैं। काला रंग संघर्ष और संयम का प्रतीक है, जो जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है।

धन और भाग्य से जुड़ा काला रंग

हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार काला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक “कंपन ऊर्जा (vibration)” है। इसमें शनि और राहु की ऊर्जा निहित होती है, जो व्यक्ति के कर्म, भाग्य, अचानक धन लाभ और सुरक्षा से जुड़ी होती है। यदि सही दिन और समय पर इसे धारण किया जाए तो जीवन में आर्थिक उन्नति और सौभाग्य बढ़ता है।

काला पहनने के सर्वोत्तम दिन

शनिवार: कर्ज, कर्म और न्याय से जुड़ी रुकावटों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन।

बुधवार या शनिवार: राहु की अशुभ स्थिति को संतुलित करने और व्यापार में वृद्धि के लिए शुभ।

अमावस्या: इस दिन काला पहनना गुप्त धन और आभामंडल की ऊर्जा को मजबूत करता है।

काला रंग क्यों आकर्षित करता है धन और भाग्य?

यह शनि देव की कृपा को आकर्षित करता है।

नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को रोकता है।

करियर और व्यापार में स्थिरता लाता है।

राहु की ऊर्जा को संतुलित कर अचानक लाभ दिलाता है।

व्यक्ति के ऑरा (Aura) को सशक्त और चमकदार बनाता है।

धन लाभ और शुभता बढ़ाने के उपाय

शनिवार को काले कपड़े पहनें और काले कुत्तों को भोजन कराएं।

अमावस्या को काले वस्त्र धारण कर “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें।

सोमवार और शुक्रवार को काला रंग न पहनें, यह चंद्र और शुक्र ऊर्जा को कमजोर कर सकता है।

जब काला रंग नेक भाव से धारण किया जाता है, तो यह धन, सौभाग्य और दैवीय सुरक्षा को आपकी ओर आकर्षित करता है।

काला रंग केवल रहस्यमय नहीं, बल्कि ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक है। यदि इसे श्रद्धा और सही दिन पर पहना जाए, तो यह जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति का मार्ग खोल सकता है।

