18 OCTSATURDAY2025 8:42:11 AM
Nari

काला रंग: धन और भाग्य के लिए क्यों है खास? जानें शनि और राहु की कृपा पाने के रहस्य

  • Edited By Monika,
  • Updated: 17 Oct, 2025 04:56 PM
काला रंग: धन और भाग्य के लिए क्यों है खास? जानें शनि और राहु की कृपा पाने के रहस्य

नारी डेस्क : ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काले रंग का महत्व बेहद गहरा है। यह केवल एक रंग नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग है जो शनि और राहु ग्रहों से जुड़ी होती है। कहा जाता है कि यदि इसे सही दिन और भाव से धारण किया जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन में धन, भाग्य और स्थिरता का मार्ग खोल देता है।

काला रंग: शनि देव का प्रिय प्रतीक

काला रंग शनि देव का प्रिय माना जाता है। शनि अनुशासन, न्याय और कर्मफल के देवता हैं। इस रंग को धारण करने से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और जीवन की बाधाएं कम होती हैं। काला रंग संघर्ष और संयम का प्रतीक है, जो जीवन में स्थिरता लाने में मदद करता है।

PunjabKesari

धन और भाग्य से जुड़ा काला रंग

हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार काला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक “कंपन ऊर्जा (vibration)” है। इसमें शनि और राहु की ऊर्जा निहित होती है, जो व्यक्ति के कर्म, भाग्य, अचानक धन लाभ और सुरक्षा से जुड़ी होती है। यदि सही दिन और समय पर इसे धारण किया जाए तो जीवन में आर्थिक उन्नति और सौभाग्य बढ़ता है।

यें भी पढ़ें : दिवाली के दिन जिमीकंद क्यों खाया जाता है? जानिए इसके पीछे का कारण

काला पहनने के सर्वोत्तम दिन

शनिवार: कर्ज, कर्म और न्याय से जुड़ी रुकावटों को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन।

बुधवार या शनिवार: राहु की अशुभ स्थिति को संतुलित करने और व्यापार में वृद्धि के लिए शुभ।

अमावस्या: इस दिन काला पहनना गुप्त धन और आभामंडल की ऊर्जा को मजबूत करता है।

यें भी पढ़ें : डॉक्टरों के नहीं, अब खुद की आंखों से देखिए शरीर के अंदर क्या चल रहा है!

काला रंग क्यों आकर्षित करता है धन और भाग्य?

यह शनि देव की कृपा को आकर्षित करता है।

नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को रोकता है।

करियर और व्यापार में स्थिरता लाता है।

राहु की ऊर्जा को संतुलित कर अचानक लाभ दिलाता है।

व्यक्ति के ऑरा (Aura) को सशक्त और चमकदार बनाता है।

PunjabKesari

धन लाभ और शुभता बढ़ाने के उपाय

शनिवार को काले कपड़े पहनें और काले कुत्तों को भोजन कराएं।

अमावस्या को काले वस्त्र धारण कर “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें।

सोमवार और शुक्रवार को काला रंग न पहनें, यह चंद्र और शुक्र ऊर्जा को कमजोर कर सकता है।

जब काला रंग नेक भाव से धारण किया जाता है, तो यह धन, सौभाग्य और दैवीय सुरक्षा को आपकी ओर आकर्षित करता है।

काला रंग केवल रहस्यमय नहीं, बल्कि ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक है। यदि इसे श्रद्धा और सही दिन पर पहना जाए, तो यह जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति का मार्ग खोल सकता है।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it