नारी डेस्क: उदयपुर में साल की सबसे हाई-प्रोफाइल शादियों में से एक होने वाली है, जो इंटरनेशनल लेवल पर सबका ध्यान खींचेगी क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स, ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ और जाने-माने बिज़नेस परिवार लेक सिटी में इकट्ठा होंगे। अमेरिकन अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना (एलिज़ाबेथ) और अमेरिकन जन्मे दूल्हे वामसी गादिराजू की शादी के आस-पास होने वाले सेलिब्रेशन 24 नवंबर तक उदयपुर की सबसे शानदार हेरिटेज जगहों पर चलेंगे। इस इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत कई VVIP शामिल हुए, जो 23 नवंबर को मशहूर जगमंदिर आइलैंड पैलेस में होने वाले शादी के जश्न से पहले शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे।



कौन है US फार्मा किंग



पहले बात करते हैं बिजनेसमै राजू मंटेना की जो US फार्मा किंग के नाम से भी जाना जाता है। वह US फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक जाना-माना चेहरा हैं। वे इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और CEO हैं। राजू ने JNTU इंडिया से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। बाद में, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से फार्मेसी की डिग्री ली। 2005 में उन्होंने P4 हेल्थकेयर शुरू किया। राजू की फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स US मार्केट में कई काम की दवाएं सस्ते दामों पर बनाने और बेचने के लिए जानी जाती है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो, उन्होंने पद्मजा मंटेना से शादी की है। कपल के एक बेटा और एक बेटी है।



2017 में आए थे चर्चा में

स‍ितंबर 2017 में रबपति राजू मंटेना ने त‍िरुपत‍ि बालाजी को 28 क‍िलो सोने से बनी सहस्रनाम माला भेंट की थी। उस समय 8.36 करोड़ रुपये में तैयार हुई इस माला में 1008 सोने के स‍िक्‍के जड़े गए थे। इन स‍िक्‍कों पर भगवान वेंकटेश्‍वर का नाम ल‍िखा था। इससे पहले 1967 में भी राजू के दादाजी ने भी इस तरह की ही माला भगवान त‍िरुपत‍ि को भेंट की थी, उस समय वह त‍िरुपत‍ि त‍िरुमला देवस्‍थानम के चेयरमैन थे। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजू की नेट वर्थ लगभग USD 20 मिलियन है। फ्लोरिडा में उनकी एक शानदार प्रॉपर्टी है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजू के पास एक लग्ज़री प्रॉपर्टी है जिसमें 16 बेडरूम, एक प्राइवेट बीच और एक स्टेबल है। उन्होंने 2023 में फ्लोरिडा की मनालापन एस्टेट खरीदी थी। घर की कीमत 400 करोड़ रुपये है।



ताज लेक पैलेस का बदल गया है रूप

शादी से पहले के जश्न ने शहर को पहले ही एक कल्चरल नज़ारे में बदल दिया है। ताज लेक पैलेस में एक शानदार हल्दी सेरेमनी हुई, जिसमें परिवार के सदस्य और मेहमान पारंपरिक धुनों पर नाच रहे थे। बाद में, बॉलीवुड ग्लैमर ने सिटी पैलेस को रोशन कर दिया, जिसमें माधुरी दीक्षित, जैकलीन फर्नांडीज और कृति सनोन जैसे सितारों ने परफॉर्मेंस दी। उदयपुर में सेलिब्रिटी का आना शुक्रवार को भी जारी रहा, जिसमें करण जौहर, जान्हवी कपूर, वरुण धवन और कई अन्य लोग सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस उत्साह को और बढ़ाते हुए, इंटरनेशनल पॉप आइकन जेनिफर लोपेज के शनिवार को मानेक चौक में एक स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए आने की उम्मीद है, जिससे यह इवेंट एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट तमाशा बन जाएगा। मुख्य जगह, पिछोला झील पर जगमंदिर आइलैंड पैलेस को इस शाही समारोह के लिए बहुत अच्छे से सजाया गया है। इंटरनेशनल हस्तियों, बॉलीवुड सितारों और ग्लोबल कलाकारों के आने से, उदयपुर एक बार फिर लग्ज़री, परंपरा और ग्लोबल ग्लैमर के मेल वाले सितारों से भरे सेलिब्रेशन के सेंटर में है।

