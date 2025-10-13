पक्का इलाज! जिद्दी खांसी से नहीं आ रही चैन की नींद तो भूना अमरूद खाए, मिल जाएगा तुरंत आराम

नारी डेस्कः मौसम तेजी से बदल रहा है और इस मौसम में सर्दी-जुकाम से हर कोई परेशान है। छोटे बच्चों को खांसी की शिकायत हो रही है। खांसी इतना परेशान करती है कि एक बार शुरू हो जाए तो रुकती नहीं। कफ सिरप देने की बजाए बच्चे की खांसी दूर करने के बहुत से आयुर्वेदिक और देसी नुस्खे हैं जिन्हें अजमाकर आप सर्दी-खांसी से राहत पर सकते हैं। अमरूद और इसकी पत्तियां खांसी दूर करने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं, खासकर भूना हुआ अमरूद तो चलिए आज अमरूद और इसकी पत्तियों से मिलने वाले फायदों के बारे में ही आपको बताते हैं।

विटामिन सी और आयरन से भरपूर है अमरूद

अमरूद और इसकी पत्तियों में विटामिन सी और आयरन भरपूर होता है और अमरूद की पत्तियों का काढ़ा खांसी और सर्दी से राहत दिलाने में सहायक होता है क्योंकि यह बलगम से छुटकारा पाने में मदद करता है। यह श्वसन तंत्र, गले और फेफड़ों को कीटाणु-रहित करता है।

भुना अमरूद से खांसी-जुकाम से आराम

बहुत से लोग सर्दी में भुना हुआ अमरूद खाना नहीं भूलते। ये भले ही खाने में इतना स्वाद ना लगे लेकिन खांसी और जुकाम के लिए भुना हुआ अमरूद खाना बहुत ही फायदेमंद है। यह इतना बढ़िया नुस्खा है कि अगर आप 3 से 4 दिन लगातार खाते हैं तो आपको जिद्दी खांसी से आराम मिलता है। विशेषज्ञ के अनुसार, अमरूद में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो खांसी पैदा करने वाले माइक्रोबियल को रोकते हैं।

कैसे करें भुने अमरूद का सेवन?

एक कच्चे अमरूद को दो हिस्सों में काट लें। इस पर सेंधा नमक लगा लें और उसे स्टोव पर भून लें। जब अमरूद, बैंगन की तरह पूरी तरह से भुन जाए, तो उसे खांसी से पीड़ित व्यक्ति को खिला दें। भुना अमरूद तीन से चार दिन तक खाएं।

एक स्टडी के मुताबिक, भुने हुए अमरूद के अलावा अमरूद के पत्ते भी एक बेहद फायदेमंद उपाय हैं। अमरूद एस्कॉर्बिक एसिड और आयरन का एक भरपूर स्रोत है जो लंग कंजेशन और बलगम बनने की प्रक्रिया को कम करता है।

अमरूद की पत्तियों से मिलने वाले फायदे

अमरूद के पत्तियों का काढ़ा

अमरूद की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीएं। इससे भी खांसी से तुरंत राहत मिलती है। सबसे पहले ताजे पत्तों को साफ करके पानी में उबालें। इसके बाद इसमें अदरक का छोटा टुकड़ा, काली मिर्च के कुछ दाने, इलायची और लहसुन डालकर थोड़ी देर उबालें। आखिर में गुड़ डालकर मिला लें। अच्छे से उबाल आने के बाद काढ़े को छान लें और सेवन करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको जरूरत से ज्यादा काढ़े का सेवन नहीं करना है।

अमरूद के पत्तों का पानी

बहुत से लोग अमरूद का काढ़ा पीने से कतराते हैं। ऐसेे लोग अमरूद की ताजी पत्तियों का पानी भी पी सकते हैं। आयरन से भरपूर अमरूद के ताजे पत्तों को धोकर साफ कर लें और पानी में उबाल लें और गुनगुना करके पीएं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने और खांसी से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती हैं उनके लिए भी अमरूद व उसकी पत्तियों का पानी फायदेमंद है।

नोटः कोई भी उपाय करने से पहले एक बार चिकित्सक परामर्श जरूर लें ताकि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो।