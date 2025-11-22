02 DECTUESDAY2025 8:10:21 PM
गंजेपन से छुटकारा पाएं: बस हफ्ते में खानी होगी 4 चीजे, जिनसे बालों की सेहत में होगा फर्क

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 22 Nov, 2025 05:00 PM
नारी डेस्क: आजकल बालों का झड़ना और गंजेपन की समस्या बहुत आम हो गई है। कई लोग इस समस्या से निपटने के लिए दवाइयों और ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह समस्या सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से नहीं, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हो सकती है? यदि आप अपनी डाइट में सुधार लाते हैं, तो आप बिना किसी साइड इफेक्ट के बालों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे आहार के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हफ्ते के सातों दिन अपनी डाइट में शामिल करके आप बालों की झड़ने की समस्या को रोक सकते हैं और गंजेपन से छुटकारा पा सकते हैं।

पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज)

कद्दू के बीज में जिंक और आयरन की अच्छी मात्रा होती है। ये दोनों तत्व डीएचटी हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो बालों के झड़ने का प्रमुख कारण होता है। अगर आप रोज एक चम्मच कद्दू के बीज खाते हैं, तो यह बालों को मजबूत और स्वस्थ बना सकता है।

शकरकंदी (Sweet Potato)

शकरकंदी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में विटामिन A में बदल जाता है। विटामिन A बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि यह स्कैल्प में सीबम (natural oil) का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे बालों को नमी और पोषण मिलता है। यह बालों को स्वस्थ और मुलायम बनाए रखने में मदद करता है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SALONI (@nutritionistsaloni)

 हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों में आयरन की अच्छी मात्रा होती है, जो बालों के झड़ने को कम करने में मदद करती हैं। आयरन की कमी से बालों का झड़ना बढ़ सकता है, इसलिए हरी सब्जियों का सेवन बालों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है।

मछली (Fish)

अगर आप नॉन वेज खाते हैं, तो मछली बालों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बालों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ओमेगा 3 बालों को न सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि यह बालों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है।
बालों के झड़ने को रोकने के लिए इन आहारों का सेवन करें

पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज) से बालों को डीएचटी हार्मोन से सुरक्षा मिलेगी।

शकरकंदी त्वचा और बालों को प्राकृतिक तरीके से मॉइस्चराइज करता है।

हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन की कमी को दूर करती हैं, जिससे बाल झड़ने की समस्या कम होती है।

मछली ओमेगा 3 से बालों की सेहत बेहतर बनाती है।

अगर आप इन आहारों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो बालों की झड़ने की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है। बालों का झड़ना और गंजेपन की समस्या को नजरअंदाज न करें, क्योंकि समय रहते सही कदम उठाने से आप इस समस्या से बच सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित है, जिसमें दी गई जानकारी पूरी तरह से आम राय और अनुभवों पर आधारित है। किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।   

 

