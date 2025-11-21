02 DECTUESDAY2025 8:09:30 PM
दिल्ली प्रदूषण से क्रिकेट भी ‘क्लीन बोल्ड’! BCCI ने टूर्नामेंट दिल्ली से छीनकर इस जगह किया शिफ्ट

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Nov, 2025 03:06 PM
नारी डेस्क : दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता का असर अब खेल जगत पर भी पड़ने लगा है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद BCCI ने अंडर-23 पुरुष वनडे नॉकआउट टूर्नामेंट को दिल्ली से हटाकर मुंबई में शिफ्ट कर दिया है। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक होने वाला यह टूर्नामेंट पहले दिल्ली में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) आयोजित करेगा।

दिल्ली की हवा खेल के लायक नहीं: BCCI

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, MCA अधिकारियों को बीसीसीआई की ओर से कॉल करके बताया गया कि दिल्ली के मौजूदा प्रदूषण स्तर में क्रिकेट खेलना संभव नहीं है। राजधानी में इस समय AQI कई इलाकों में 400 पार कर चुका है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। अभी टूर्नामेंट का लीग स्टेज चल रहा है और अंतिम लीग मैच वडोदरा में खेला जा रहा है। टॉप-8 टीमें नॉकआउट में पहुंचेंगी, जिसका शेड्यूल अब मुंबई के लिए जारी होगा।

दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण, हालत ‘गंभीर’

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से इसे ‘गंभीर’ (Severe) कैटेगरी में डाल दिया गया है। भू-विज्ञान मंत्रालय के एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में ही बनी रहेगी। यानी फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं हैं।

IND vs SA कोलकाता टेस्ट भी Delhi से शिफ्ट हुआ था

दिल्ली का खराब प्रदूषण पहला कारण नहीं है जब मैच बदला गया हो। जानकारी के मुताबिक, IND vs SA टेस्ट, जो पिछले दिनों ईडन गार्डन्स में खेला गया, वह भी पहले दिल्ली में होना था। लेकिन 'पीक पॉल्यूशन सीजन' की वजह से इसे कोलकाता शिफ्ट किया गया।

2017 का वह कुख्यात टेस्ट फिर चर्चा में

दिल्ली से टूर्नामेंट हटते ही फैंस को 2017 का भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच याद आ गया, जब प्रदूषण के चलते कई खिलाड़ी मास्क पहनकर मैदान पर उतरे थे। AQI 316 से बढ़कर 390 पहुंच गया था, और हालत इतनी खराब हो गई थी कि श्रीलंका के गेंदबाज लाहिरू गमागे को ओवर के दौरान सांस लेने में दिक्कत के कारण रुकना पड़ा। 17 मिनट तक खेल रुका सुरंगा लकमल को उल्टी और चक्कर आने पर मैदान से बाहर भेजा गया। टीम के पास सिर्फ 10 फिट खिलाड़ी बचे ड्रेसिंग रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ा। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी बदनामी हुई।

दिल्ली के लगातार बिगड़ते प्रदूषण ने अब खेल आयोजन भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। बीसीसीआई (BCCI) का टूर्नामेंट शिफ्ट करना यह साफ दिखाता है कि परिस्थितियां कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट दिल्ली से दूर किए जा सकते हैं।
 

