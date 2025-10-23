23 OCTTHURSDAY2025 7:06:18 PM
Nari

मलाइका के लिए फिर उमड़ा अर्जुन कपूर का प्यार, अपनी EX के नाम लिखा खास मैसेज

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 23 Oct, 2025 04:54 PM
मलाइका के लिए फिर उमड़ा अर्जुन कपूर का प्यार, अपनी EX के नाम लिखा खास मैसेज

नारी डेस्क:  बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने वीरवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिये अपनी पूर्व प्रेमिका और साथी अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को उनके 52वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। अभिनेता ने पेरिस में एक बालकनी में बैठी मलाइका की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसकी पृष्ठभूमि में एफिल टॉवर नजर आ रहा है। 

PunjabKesari
कपूर ने लिखा- ‘‘जन्मदिन मुबारक हो मलाइका अरोड़ा, ऊंची उड़ान भरती रहो, मुस्कुराती रहो और नयी चीजें तलाशती रहो...।''  मलाइका ने इससे पहले अरबाज़ खान से 1998 में शादी की थी। इस जोड़े ने 2016 में अलग होने की घोषणा की और 2017 में तलाक ले लिया। अर्जुन और मलाइका ने 2018 में इस बात की पुष्टि की थी कि वे एक दूसरे को 'डेट' कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2023 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। 


अर्जुन ने आखिरी फिल्म भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह के साथ फिल्म ‘‘मेरे हसबैंड की बीवी'' की है, जबकि मलाइका हाल ही में ‘‘थम्मा'' के गाने ‘‘पॉइज़न बेबी'' में नज़र आईं। मलाइका रियलिटी सीरीज ‘इंडियाज गॉट टैलेंट' में शान और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ निर्णायक (जज) की भूमिका में नजर आ रही हैं। 
 

Related News

Nari Special

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it