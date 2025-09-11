अरबी काटते वक्त नहीं होगी जलन और चिपचिपाहट, अपनाएं ये आसान देसी उपाय

नारी डेस्क: अरबी की सब्जी तो बहुत से लोगों की फेवरेट होती है, लेकिन इसे बनाने से पहले जो झंझट होती है खासतौर पर इसे छीलने और काटने की वो सबका मूड बिगाड़ देती है। जैसे ही आप अरबी (या घुइयां) को छीलते हैं, हाथों में जलन, खुजली और चिपचिपाहट शुरू हो जाती है। इसी वजह से बहुत से लोग इस टेस्टी सब्जी को बनाने से ही बचने लगते हैं। पर अच्छी बात ये है कि कुछ आसान और देसी उपाय अपनाकर आप इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं।

क्यों होती है अरबी से जलन और चिपचिपाहट?

दरअसल अरबी में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो स्किन के संपर्क में आते ही जलन और खुजली पैदा करते हैं। यही वजह है कि जब आप कच्ची अरबी को छीलते या काटते हैं, तो हाथों में चिपचिपाहट और जलन महसूस होती है।

घुइयां काटने के आसान देसी उपाय

सरसों का तेल लगाएं – सबसे आसान तरीका

अरबी छीलने या काटने से पहले हाथों पर सरसों का तेल अच्छी तरह से मल लें। यह तेल एक प्राकृतिक परत (barrier) बनाता है जो आपकी स्किन और अरबी के बीच रुकावट का काम करता है। इससे जलन और खुजली नहीं होगी। काम हो जाने के बाद हाथों को साबुन और गुनगुने पानी से धो लें।

नींबू और नमक – जलन को कहें बाय-बाय

नींबू का रस थोड़ा एसिडिक होता है, जो अरबी में मौजूद खुजली पैदा करने वाले तत्व को निष्क्रिय कर देता है। अरबी काटने से पहले हाथों पर नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मलें। चाहें तो नींबू के एक टुकड़े को सीधे हाथों पर रगड़ सकते हैं। बाद में हाथों को हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

सफेद सिरका – असरदार घरेलू नुस्खा

एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और उसमें 2 चम्मच सफेद सिरका मिला लें। अरबी काटने से पहले हाथों को इसमें 2-3 मिनट तक डुबोएं, फिर सुखा लें। सिरका भी एसिडिक होता है और यह जलन को रोकने में मदद करता है। इससे चिपचिपाहट भी काफी हद तक कम हो जाती है।

ग्लव्स पहनें – 100% सेफ उपाय

अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो ग्लव्स पहनकर अरबी काटना सबसे अच्छा तरीका है। बाजार में मिलने वाले डिस्पोजेबल या रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इससे अरबी सीधे हाथों के संपर्क में नहीं आएगी और जलन या खुजली का कोई डर नहीं रहेगा।

हल्का उबालें, फिर छीलें सबसे आरामदायक तरीका

अगर आपको कच्ची अरबी छीलने से परेशानी होती है, तो उसे थोड़ी देर पानी में उबाल लें। जब अरबी हल्की ठंडी हो जाए, तो आप आसानी से उसे छील सकते हैं और काट सकते हैं। उबालने से अरबी की चिपचिपाहट और जलन वाले तत्व कमजोर हो जाते हैं।

अरबी खाना पसंद है तो काटने से डरिए मत

अब जब आपके पास हैं ये आसान देसी टिप्स, तो अरबी काटते वक्त जलन और चिपचिपाहट से घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी सावधानी और घरेलू उपायों से आप बना सकते हैं स्वादिष्ट घुइयां की सब्ज़ी बिना किसी परेशानी के।

आपको कौन-सा तरीका सबसे ज्यादा कारगर लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और ये टिप्स शेयर करें अपनी फैमिली या कुकिंग लवर दोस्तों के साथ। ऐसे और आसान किचन टिप्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।