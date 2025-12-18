आंवला पाचक Powder

नारी डेस्क : आंवला पाचक पाउडर एक प्राकृतिक और घरेलू पाचन उपाय है, जो पेट की कई समस्याओं से राहत देने में मदद करता है। आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, वहीं चुकंदर शरीर को ऊर्जा देता है और खून को साफ रखने में सहायक माना जाता है। जीरा, अजवाइन, सोंठ और काली मिर्च जैसे मसाले पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं और गैस, अपच व भारीपन की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से भूख बढ़ती है और पेट हल्का महसूस होता है।

Servings - 20

सामग्री

कद्दूकस किया हुआ आंवला – 300 ग्राम

कद्दूकस किया हुआ चुकंदर – 80 ग्राम

जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

सोंठ (सूखी अदरक) पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

काला नमक – 1/4 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

चीनी – 1 बड़ा चम्मच

अजवाइन – 1/2 छोटा चम्मच

पानी – 200 मिलीलीटर

बनाने की विधि

1. एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किया हुआ आंवला, कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सोंठ पाउडर, काला नमक, नमक, चीनी और अजवाइन डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।

2. इस मिश्रण को ढककर 2 दिनों के लिए धूप में रख दें।

3. 2 दिन बाद मिश्रण को मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लें।

4. सेवन के लिए 1 छोटा चम्मच तैयार आंवला पाचक पाउडर को 200 मिलीलीटर पानी में मिलाएं।

5. अच्छी तरह घोलकर तुरंत सेवन करें।