ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बाद अब करण जौहर पर भी आई आफत, पहुंचे सीधा कोर्ट

नारी डेस्क: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर को भी कोर्ट का रूख करना पड़ा। करण जौहर ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा करने का अनुरोध किया। यह याचिका न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की गयी, जिन्होंने जौहर के वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मामले को आगे की सुनवाई के लिए शाम चार बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
यह भी पढ़ें: कैप्टन Suryakumar Yadav 'सनातनी' घड़ी पहनकर उतरे थे पाक के खिलाफ
अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के अलावा, जौहर ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि वह कुछ वेबसाइटों और मंचों को निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करे कि वे उनके नाम और छवि वाले मग व टी-शर्ट सहित अन्य सामान की अवैध बिक्री न करें। जौहर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा- ‘‘मुझे यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि कोई भी मेरे व्यक्तित्व, चेहरे या आवाज का उपयोग न करे।''
यह भी पढ़ें: 2 दिन बाद ग्रहों के राजा सूर्य बदलने जा रहे हैं चाल
दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेलेब्स की आवाज, शक्ल और उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस मामले पर आवाज उठाते हुए व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की अपील की थी। इसके बाद उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी कोर्ट से अपील की थी। उनसे पहले जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी इस मुद्दे पर आवाज उठा चुके हैं।