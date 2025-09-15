भगवान राम, हनुमान और अयोध्या.... कैप्टन  Suryakumar Yadav 'सनातनी' घड़ी पहनकर उतरे थे पाक के खिलाफ

नारी डेस्क: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान पर सात विकेट की शानदार जीत को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया। उनका कहना है उनकी टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ है। भारत के कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में ऐसी घड़ी पहनकर उतरे थे जिसमें भगवान राम और हनुमान जी समेत अयोध्या की भी झलक थी। यह भगवान का आर्शीवाद ही था कि भारतीय टीम ने अपने नाम शानदार जीत दर्ज करवाई।



इतनी है इस घड़ी की कीमत

दरअसल सूर्यकुमार यादव की यह खास घड़ी जैकब एंड कंपनी (Jacob & Co.) द्वारा बनाई गई एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है। इसमें अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर, भगवान राम धनुष लिए हुए और उनके चरणों में हनुमान जी हैं। साथ ही डायल पर "जय श्री राम" भी लिखा है, यह भगवा रंग की घड़ी है और इसकी भारतीय बाजार में कीमत लगभग 34 से 65 लाख रुपये है।



क्या-क्या खास है इस Watch में



यह टाइटेनियम बॉडी वाली सीमित संस्करण (limited edition) घड़ी है। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है, बल्कि देशभक्ति / धार्मिक भावना और सांस्कृतिक प्रतीकों को पहनने-योग्य कला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह की घड़ी पहनने से सुर्यकुमार यादव ने यह दिखाया कि वे सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और पहचान को भी महत्व देते हैं।यह एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है, जिसमें सिर्फ 49 पीस ही लॉन्च किए गए थे।