“मैं इस्तीफा देती हूं”... अफ्रीकन सुंदरी ने मिस यूनिवर्स विवाद में लिया बड़ा फैसला

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Nov, 2025 02:05 PM
नारी डेस्क : इस साल की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता विवादों के घेरे में आ गई है। विजेता के नाम की घोषणा के बाद से लगातार बहस और आलोचना जारी है। शुरुआत में कुछ जजों ने रिजाइन किया, और अब दो सुंदरियों ने अपना टाइटल लौटाने का फैसला किया है। इनमें से एक टॉप-5 में जगह बनाने वाली अफ्रीकन सुंदरी, ओलिविया यासे हैं।

PunjabKesari

ब्यूटी पेजेंट के दौरान विभिन्न राउंड की तस्वीरें और अपडेट अक्सर सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। लेकिन इस साल, प्रतियोगिता के शुरू होते ही विवाद शुरू हो गए। कभी डायरेक्टर ने किसी सुंदरी को 'मुर्ख' कहा, तो कभी कुछ जजों ने फिनाले से पहले रिजाइन दे दिया। उम्मीद थी कि विजेता घोषित होने के बाद विवाद थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिनाले के चार दिन बाद ही दो सुंदरियों ने अपना टाइटल लौटा दिया।

फातिमा बॉश के विजेता बनने पर उठ रहे सवाल

इस साल का मिस यूनिवर्स ताज मैक्सिको की फातिमा बॉश के नाम रहा। हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके विजेता बनने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग फातिमा के राउंड की परफॉरमेंस को अन्य सुंदरियों से तुलना कर रहे हैं। फिनाले में पूछे गए सवाल का जवाब भी कुछ लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया। साथ ही चर्चा यह भी है कि मिस यूनिवर्स के मालिक राउल रोचा और फातिमा के पिता के बीच बिज़नेस संबंध हो सकते हैं। इस विवाद के बीच टाइटल लौटाने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे मिस यूनिवर्स की कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by OLIVIA YACE (@olivia.yace)

अफ्रीकन सुंदरी ने क्यों लौटाया टाइटल?

कोटे डी आइवर का प्रतिनिधित्व करने वाली फाइनलिस्ट ओलिविया यासे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टाइटल लौटाने का निर्णय साझा किया। उन्होंने लिखा की "मैंने महसूस किया कि कठिनाइयों के बावजूद मैं बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हूं। लेकिन इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने मूल्यों, सम्मान, गरिमा और समान अवसर के प्रति सच्चा रहना होगा। यही वे मजबूत स्तंभ हैं जो मुझे दिशा देते हैं।"

ओलिविया ने आगे कहा: "मैं पूरी रिसपेक्ट के साथ मिस यूनिवर्स अफ्रीका और ओशिनिया के अपने खिताब और मिस यूनिवर्स कमिटी से भविष्य में किसी भी तरह के संबंध से इस्तीफा देने की घोषणा करती हूं।" उन्होंने यह भी लिखा कि अपने सफर में उन्होंने साहस, अनुशासन और दृढ़ता के साथ काम किया, लेकिन पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने मूल्यों पर मजबूती से टिके रहना होगा। उनका सबसे बड़ा सपना है कि वह नई पीढ़ी, खासकर लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनें।

Estonia की सुंदरी ने भी लौटाया टाइटल

ओलिविया अकेली नहीं हैं जिन्होंने टाइटल लौटाया। इससे पहले Estonia की सुंदरी, Brigitta Schaback, ने भी टाइटल लौटाया था। उन्होंने लिखा की "मेरे वैल्यू और एथिक्स नेशनल डायरेक्टर नताली के विचारों से मेल नहीं खाते। मेरा संकल्प हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता के लिए काम करना रहा है, और मैं यह काम स्वतंत्र रूप से जारी रखूंगी।
 

