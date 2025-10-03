कैंसर की जंग के बीच एक्ट्रेस हिना खान ने Share किया ,इमोशनल बर्थडे पोस्ट

नारी डेस्क: टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस हिना खान ने 2 अक्टूबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस बार उनका बर्थडे बेहद खास और भावुक रहा क्योंकि वह इन दिनों कैंसर से जंग लड़ रही हैं।इस खास मौके पर हिना ने अपने लिए ही एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पोस्ट शेयर किया, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया।

पोस्ट से बढ़ाया अपना हौसला

हिना खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह ‘बर्थडे गर्ल’ का टियारा पहने नजर आ रही हैं. पोस्ट में उन्होंने लिखा “ये वो लड़की है जो हर हाल में मुस्कुराती है… क्या बताऊं ये तस्वीर आज किन हालात में और कहां ली गई है… हमें हर हाल में बस खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो. हैप्पी बर्थडे क्यूटी। उनकी इन लाइनों से साफ झलकता है कि बीमारी के कठिन समय में भी वह हिम्मत और मुस्कान से लड़ाई लड़ रही हैं।

फैंस और सितारों का मिला प्यार

जैसे ही हिना का पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया पर उनके फैंस और करीबी दोस्तों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दीं।उनके पति रॉकी जयसवाल ने भी इस मौके पर खास अंदाज में प्यार जताया। वहीं इंडस्ट्री से भी उन्हें ढेर सारा प्यार मिला। एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने लिखा – “हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल।” अदिती भाटिया ने कमेंट किया “हैप्पी बर्थडे… आप स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग हो हमेशा।” आरती सिंह ने लिखा – “हैप्पी बर्थडे… भगवान तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियां दें।”

टीवी की अक्षरा से हिम्मत की मिसाल तक

हिना खान ने सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अक्षरा का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई। आज जब वह अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं, तब भी उनके पॉजिटिव शब्द और मुस्कान लाखों लोगों को जीने और मुस्कुराने की प्रेरणा दे रहे हैं।