चीखने-चिल्लाने की आवाजें, चारों तरफ धुआं... मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन चढ़ने से हुआ भयानक हादसा

नारी डेस्क: छत्तीसगढ़ का बिलासपुर बड़े हादसे का शिकार हो गया है। मंगलवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई एक ट्रेन दुर्घटना हो गई, जियमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं।



रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शाम करीब 4:00 बजे हुई जब बिलासपुर जिले में एक मेमू ट्रेन (एक यात्री ट्रेन) एक मालगाड़ी से टकरा गई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेमू ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कम से कम 6 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।



टक्कर के बाद मेमू ट्रेन का आगे का डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि मालगाड़ी के इंजन में भी गंभीर नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद यात्रियों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगी और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। कई यात्री डिब्बों में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मियों ने किसी तरह बाहर निकाला।

