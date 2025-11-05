07 NOVFRIDAY2025 8:23:25 PM
इंडोनेशिया में आया 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, जोरदार झटकों से सहमे लोग

  • Updated: 05 Nov, 2025 10:00 AM
इंडोनेशिया में आया 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, जोरदार झटकों से सहमे लोग

नारी डेस्क: इंडोनेशिया की भूभौतिकी एजेंसी (बीएमकेजी) ने बताया कि बुधवार को सुलावेसी द्वीप के तट पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि भूकंप के बाद सुनामी की कोई आशंका नहीं है। भूकंप द्वीप के उत्तरी तट पर दर्ज किया गया, लेकिन किसी प्रकार के नुकसान या हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।
 

पिछले हफ़्ते, इंडोनेशिया के मालुकु द्वीप समूह के पास बांदा सागर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप लगभग 137 किलोमीटर की गहराई पर आया था और इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। 
 

इस भूकंप में बचे लोग कड़ाके की ठंड में रात खुले में बिताने को मजबूर थे। भूकंप से ऐतिहासिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनमें अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मजार-ए-शरीफ में स्थित प्रसिद्ध नीली मस्जिद, जो अफगानिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक है, तथा खुल्म में बाग-ए-जहां नामा महल भी शामिल है। 
 

