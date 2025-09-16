पुलिस वाले ने छिनी एक परिवार की खुशियां, स्कूल से लाैट रहे 3 सगे भाइयों को कुचला कार से

नारी डेस्क: सच कहते हैं कि शराब सिर्फ पीने वाले का ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है। हरियाणा के पलवल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां शराब के नशे में धुत्त हेड कांस्टेबल ने स्कूल से लौट रहे तीन भाइयों को कार से कुचल दिया, जिसमें दो की मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे ने एक परिवार की पूरी खुशियां ही छीन ली।



यह भी पढ़ें: देहरादून में बादल फटने से मची तबाही,



आरोपी की पहचान हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है जो नूंह स्थित डीएसपी कार्यालय में रीडर के पद पर तैनात है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चों के पिता द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार उनके बेटे अयान (11), अहसान (9) और अर्जन (7) उटावड़ स्थित गरीबा पब्लिक स्कूल से लौटते समय सड़क पार कर रहे थे, तभी नूंह की ओर से आ रही एक तेज़ रफ़्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी।



यह भी पढ़ें: क्यों अमेरिका में गिरफ्तार हुईं 73 साल की 'सिख दादी'?



अयान और अहसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अर्जन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे नूंह के नल्हर मेडिकल कॉलेज से पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद आरोपी पुलिसकर्मी अपनी कार से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और उसे दुर्घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर रोक लिया गया। कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी पुलिसकर्मी नशे में गाड़ी चला रहा था और अपनी वर्दी का रौब दिखाकर लोगों से बहस कर रहा था।

